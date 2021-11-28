زيادة في أسعار اوبل كورسا موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت اسعار النسخة اوبل كورسا موديل 2022 داخل السوق المصري، والتي تعد واحدة من احدث الاصدارت التابعة إلى فئة الهاتشباك وسط اسطول اوبل الضخم، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 10 الاف جنيه، ليرتفع مقدرات الفروقات بعد الزيادات الاخيرة والتي كانت تقدر بـ 5000 جنيه.

مواصفات السيارة اوبل كورسا موديل 2022

تضم السيارة اوبل كورسا موديل 2022 محرك 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 230 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات.

ومن خلال هذه القدرات الفنية يمكن للسيارة اوبل كورسا موديل 2022 ان تتسارع من وضع الاستعداد 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.7 ثانية، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 5 لترات وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 من.

وتحتوي السيارة اوبل كورسا موديل 2022 على الكثير من التجهيزات الداخلية وتشمل، مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي يصل لـ 6 مكبرات صوتية، وحساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل اندرويد اوتو وابل كار بلاي، بالاضافة إلى مثبت سرعة، ومرايات كهربائية، وزجاج كهربائي، مع جنوط رياضية يبلغ قياها 17 بوصة للارتكاز.

اسعار السيارة اوبل كورسا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

تقدم السيارة اوبل كورسا موديل 2022 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات بقيمة قدرها 340 الف جنيه بدلًا من 330 الف جنيه.