بمشاركة فتيات المحافظة.. نائب محافظ مطروح تكشف تفاصيل مسابقة الصيد للهواة |فيديو

كشفت الدكتورة دينا عثمان ، نائب محافظ مطروح ، عن تفاصيل مسابقة المحافظة لهواة الصيد ، موضحة أن المسابقة تطلقها جمعية الصيادين ، والتي لها تاريخا كبيرا .

وقالت الدكتورة دينا عثمان ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ـ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، إن مطروح تمتلك صيادين محترفين ، وكانت لهم مشاركات في الصيد في دولة روسيا ، وحصدوا المركز الأول في عام 2019 ، إلى جانب مشاركة أخرى في إيطاليا .

وأوضحت أن محافظ مطروح كلفها بتكريم هؤلاء الصيادين ، كمساهمة من المحافظة لدعم جميع الرياضات البيئة والتي لها جمهورها ، خاصة وأن المحافظة تتمتع بأجواء رائعة للصيد .

ولفتت إلى أنها كانت سعيدة بمشاركات الفتيات في المسابقة ، متابعة : " بيقلولي عايزين نبقا زيك فبكون سعيدة أن ليهم قدوة عاوزين يكونوا زيها " .

وتابع : مدة التدريب على الصيد للفتيات كانت 3 شهور ، ومثلوا المحافظة تمثيلا مشرفا ، بحضور المحافظ ، وحصلوا على التكريم التائق عقب المسابقة .