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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل أول مجلس النواب ناعيا النائب أحمد زيدان: مثال فريد للبرلماني الشاب

النائب الراحل أحمد
النائب الراحل أحمد زيدان

نعي المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب النائب احمد زيدان جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

 

وقال سعد الدين : يعز علينا جميعاً أن ننعى زميلاً فاضلاً، هادئاً، متواضعاً، دمث الخلق النائب احمد زيدان ، والذى وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء، تاركاً خلفه سيرة عطرة، وذكرى طيبة، وميراثاً طويلاً من الدفاع عن قضايا وطنه، والسعى نحو تحقيق آمال أبناء دائرته منذ اليوم الأول الذى حمل فيه أمانة تمثيلهم فى مجلس النواب.

 

وتابع:فقد كان رحمه الله ــ وبحق ــ مثالاً فريداً للبرلمانى الشاب، المثقف، الواعى، وكان يتمتع بخصال عظيمة، ومزايا حميدة، وقد ألفناه متفانياً فى أداء دوره التشريعى والرقابى، ساعياً بكل ما يملك من جهد فى سبيل تحقيق آمال وطموحات كل من تعامل معه أو إلتقى به، وقد شهد على ذلك الآلاف من المواطنين الذين ساروا خلف جنازته من أبناء دائرته.

 

واستطرد:وهكذا هم الطيبون (الأعزاء علينا) يرحلون سريعاً، تاركين خلفهم ذكريات لا ترحل أبداً، بل تظل باقية تحكى عنهم، وتسطر أسماءهم بحروف من نور فى سجل الخالدين بأعمالهم.
ونحن فى جميع الأحوال، لا نملك إلا الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضيه "إنا لله وإنا إليه راجعون" ونتوجه إليه بالدعاء بقلوبنا أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

 

واختتم كلمته قائلا :"وإنى أدعو المجلس الموقر للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز".

المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب النائب أحمد زيدان الجلسة العامة للبرلمان مجلس النواب

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