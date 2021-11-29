تسارع مميز .. سباق تنافسي مثير بين فورد مافريك و150F هايبرد |فيديو

تمتلك النسخة فورد مافريك والايقونة 150F هايبرد الكثير من الامكانيات القوية، سواء كانت من ناحية العزم والقدرات عالية الاداء، أو من ناحية التصميم الخارجي المبهر، والذي يحمل الكثير من مظاهر القوة نسبة إلى الحجم العملاق، إلى جانب التعزيزات الخارجية والتقنيات الداخلية ايضا.

ولكن عندما يتعلق الموضوع بسباقات التسارع فيبدو ان الامر سوف يختلف كثيرًا، بعد أن نشرت قناة The Fast Lane Truck المتخصصة في مجال استعراض السيارات مقطع فيديو عبر موقع الـ YOUTUBE الشهيرة، حيث دارت مجريات السباق بين الثنائي المخضرم فورد مافريك و 150F هايبرد، إلى جانب النجمة برونكو والتي كانت صاحبة الظهور الخاص.

سباق تنافسي مثير بين فورد مافريك و 150F هايبرد

في البداية شهدت المسابقة تسارع مميز بين فورد مافريك و النسخة القوية برونكو، والتي تمتلك محرك ثماني الاسطوانات "تيربو" من طراز V8، لتحدث المفاجأة وتتغلب مافريك على سيارة الطرق الوعرة المميزة، لتبدأ منافسة اخرى بين عمالقة فورد.

تستمد النسخة الاولى فورد مافريك قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 191 حصانا، يعمل عبر منظومة الدفع الامامي من خلال علبة تروس اوتوماتيكية الاداء، بينما تأتي 150F هايبرد بقدرات قوية ايضا حيث دعمت السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6 "تيربو" قادر على انتاج قوة 430 حصانا.