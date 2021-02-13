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سيارات

وحوش السيارات تتسارع في سباق تنافسي مثير |فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 06:36 م
سباق تنافسي
سباق تنافسي
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صبري طلبه

نشرت قناة MOTOR SPORT MAGAZINE على منصتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE، مقطع مدته 1:38 ثانية ظهر به تنافس كبير يجمع بين عمالقة المحركات مثل مرسيدس AMG A 45 S و كلا من  الباين A110 S و بي ام دبليو M2 CS، ولكن استطاعت نجمة مرسيدس عبر سيارتها الصفراء و التي تنتمى إلى فئة الهاتشباك، أن تتفوق في هذا السباق.

 

حققت مرسيدس AMG A 45 S انطلاقة قوية بفضل منظومة الجر الرباعية ، و قدرات محركها و الذي يتكون من 4 اسطوانات، و يأتي بسعة 2000 سي سي تيربو، بينما يستطيع انتاج قوة اجمالية قدرها 421 حصان.

 

بينما زودت بي ام دبليو M2 CS بمحرك سداسي الاسطوانات مزدوج التيربو، سعة 3000 سي سي، و قادر على انتاج طاقة تقدر بـ 444 حصان، 550 نيوتن.متر من عزم الدوران، و تستمد سرعتها عبر ناقل حركة تقليدي الأداء سداسي السرعات، أو بنظام اخر مكون من 7 سرعات معتمد على خاصية الدفع الخلفي، محققة المركز الثاني بنسبة زمنية قدرت بـ 0.1 ثانية.

 

و جاءت ألباين A110 S في المركز الثالث بفارق زمني بسيط عن سيارة البافاري، حيث تعتمد A110 S على منظومة الجر الخلفي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1800 سي سي، بقوة 292 حصان، و يذكر أن الثلاثة اصدارات تصم العديد من المواصفات الفنية المتطورة، و باقة من تجهيزات المكابح و وسائل الأمان.

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