وحوش السيارات تتسارع في سباق تنافسي مثير |فيديو

نشرت قناة MOTOR SPORT MAGAZINE على منصتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE، مقطع مدته 1:38 ثانية ظهر به تنافس كبير يجمع بين عمالقة المحركات مثل مرسيدس AMG A 45 S و كلا من الباين A110 S و بي ام دبليو M2 CS، ولكن استطاعت نجمة مرسيدس عبر سيارتها الصفراء و التي تنتمى إلى فئة الهاتشباك، أن تتفوق في هذا السباق.

حققت مرسيدس AMG A 45 S انطلاقة قوية بفضل منظومة الجر الرباعية ، و قدرات محركها و الذي يتكون من 4 اسطوانات، و يأتي بسعة 2000 سي سي تيربو، بينما يستطيع انتاج قوة اجمالية قدرها 421 حصان.

بينما زودت بي ام دبليو M2 CS بمحرك سداسي الاسطوانات مزدوج التيربو، سعة 3000 سي سي، و قادر على انتاج طاقة تقدر بـ 444 حصان، 550 نيوتن.متر من عزم الدوران، و تستمد سرعتها عبر ناقل حركة تقليدي الأداء سداسي السرعات، أو بنظام اخر مكون من 7 سرعات معتمد على خاصية الدفع الخلفي، محققة المركز الثاني بنسبة زمنية قدرت بـ 0.1 ثانية.

و جاءت ألباين A110 S في المركز الثالث بفارق زمني بسيط عن سيارة البافاري، حيث تعتمد A110 S على منظومة الجر الخلفي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1800 سي سي، بقوة 292 حصان، و يذكر أن الثلاثة اصدارات تصم العديد من المواصفات الفنية المتطورة، و باقة من تجهيزات المكابح و وسائل الأمان.