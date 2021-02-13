DS للسيارات ثانى الفرق الفرنسية بسباق فورمولا E حتى عام 2026

اعلنت شركة DS الفرنسية لصناعة السيارات ، عن تمديد التزامها ببطولة FIA Formula E World Championship حتى عام 2026.
واوضحت شركة DS انه بذلك التمديد تصبح ثاني فريق فى Formula E يشترك في لوائح Gen3 القادمة المقرر تقديمها لموسم 2022- 2023 ، بعد سباق ماهيندرا.
وقالت بياتريس فوشير، المدير العام لشركة DS للسيارات في بيان: "الكهربة هي جوهر الاستراتيجية العالمية لشركة DS للسيارات". "لقد كنا أول صانع سيارات
من الطراز الأول يدخل Formula E وقد استفادت علامتنا التجارية بشكل كبير من العمل
والنجاحات التي حققتها DS Performance ، سواء من حيث التطوير أو الوعي بالعلامة التجارية".
واضافت فوشير من خلال بيان
الشركة : " إذا كانت DS للسيارات اليوم هي المُصنِّع متعدد الطاقة مع أدنى
متوسط لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، فهذا أيضًا بفضل الخبرة المكتسبة
في Formula E.
إن تمديد التزامنا حتى عام 2026 سيوفر لنا فرصًا جديدة لمواصلة أعمال التطوير لدينا!
" .
وستنتج سيارات Gen3 من Formula E ما يعادل 470 حصانًا بينما تزن أيضًا 120 كجم
(264 رطلًا) أقل من سيارات Gen2 الحالية.
والجديرب الذكر ان شركة DS للسيارات تنافس في الفورمولا إي منذ الموسم الثاني في 2015-2016 ودخلت في شراكة مع فريق السباق الصيني TECHEETAH منذ بداية حقبة Gen2 في الموسم 5. حصد الثنائي لقبين متتاليين للسائقين والفرق إلى جانب سبعة سباقات انتصارات و15 منصة.