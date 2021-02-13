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سيارات

DS للسيارات ثانى الفرق الفرنسية بسباق فورمولا E حتى عام 2026

السبت 13/فبراير/2021 - 02:01 م
DS
DS
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كريم عاطف

اعلنت شركة DS الفرنسية لصناعة السيارات ، عن تمديد التزامها ببطولة FIA Formula E World Championship حتى عام 2026.

واوضحت شركة DS انه بذلك التمديد تصبح ثاني فريق فى Formula E يشترك في لوائح Gen3 القادمة المقرر تقديمها لموسم 2022- 2023  ، بعد سباق ماهيندرا.

وقالت بياتريس فوشير، المدير العام لشركة DS للسيارات في بيان: "الكهربة هي جوهر الاستراتيجية العالمية لشركة DS  للسيارات". "لقد كنا أول صانع سيارات من الطراز الأول يدخل Formula E وقد استفادت علامتنا التجارية بشكل كبير من العمل والنجاحات التي حققتها DS Performance ، سواء من حيث التطوير أو الوعي بالعلامة التجارية".

واضافت فوشير  من خلال بيان الشركة : " إذا كانت DS للسيارات اليوم هي المُصنِّع متعدد الطاقة مع أدنى متوسط ​​لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، فهذا أيضًا بفضل الخبرة المكتسبة في  Formula E. إن تمديد التزامنا حتى عام 2026 سيوفر لنا فرصًا جديدة لمواصلة أعمال التطوير لدينا! " .

وستنتج  سيارات Gen3 من Formula E ما يعادل 470 حصانًا بينما تزن أيضًا 120 كجم (264 رطلًا) أقل من سيارات Gen2 الحالية.

والجديرب الذكر ان شركة DS للسيارات تنافس في الفورمولا إي منذ الموسم الثاني في 2015-2016 ودخلت في شراكة مع فريق السباق الصيني TECHEETAH منذ بداية حقبة Gen2 في الموسم 5. حصد الثنائي لقبين متتاليين للسائقين والفرق إلى جانب سبعة سباقات انتصارات و15 منصة.

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