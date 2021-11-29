أبرزها بطارية 8000 مللى أمبير.. فيفو تطور تابلت بمواصفات عملاقة

كشفت تقارير أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق جهاز تابلت بإمكانات مميزة، ومن المتوقع إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، وتستغل فيفو دخول أكثر من شركة صينية في تصنيع أجهزة التابلت بعد هواوى، كما أنها تريد ضمان حصة لها في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع PhoneArena فإن شركة فيفو تعمل على توسيع إمبراطوريتها من الأجهزة التكنولوجية بعد الهواتف وتريد دخول عالم تصنيع أجهزة التابلت، كما تعمل الشركة على إطلاق هاتف قابل للطي قريبا أسوة بشركات مثل ريلمى وشاومي.

وسيعمل جهاز تابلت فيفو القادم بمعالج ذو أداء كبير من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع أداء سريع للغاية حيث سيحتوى على ذاكرة عشوائية 6 و8 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت.





وسيحتوى تابلت فيفو القادم على بطارية عملاقة سعة 8040 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ، مع إمكانية الشحن في أقل من 40 دقيقة تقريبا، مع أحدث نظام للتشغيل من جوجل، أندرويد 12 .

ومن المتوقع أن يصدر جهاز تابلت فيفو القادم على شاشة كبيرة قياس 11 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثاية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار، وكاميرا أمامية وأخرى خلفية.



وسينطلق جهاز تابلت فيفو القادم في بداية العام المقبل 2022 ، مع عدد من الإمكانات المتطورة، كما سيتم إطلاق التابلت في الصين أولا ثم في الأسواق الأمريكية والأوروبية ولاحقا ستقوم فيفو بوضع خطة إطلاق عالمي له ليصدر في جميع أنحاء العالم.

