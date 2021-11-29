عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبرزها بطارية 8000 مللى أمبير.. فيفو تطور تابلت بمواصفات عملاقة

فيفو تطور تابلت بمواصفات
فيفو تطور تابلت بمواصفات عملاقة

كشفت تقارير أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق جهاز تابلت بإمكانات مميزة، ومن المتوقع إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، وتستغل فيفو دخول أكثر من شركة صينية في تصنيع أجهزة التابلت بعد هواوى، كما أنها تريد ضمان حصة لها في الأسواق خلال الفترة المقبلة.  

 

وبحسب موقع PhoneArena فإن شركة فيفو تعمل على توسيع إمبراطوريتها من الأجهزة التكنولوجية بعد الهواتف وتريد دخول عالم تصنيع أجهزة التابلت، كما تعمل الشركة على إطلاق هاتف قابل للطي قريبا أسوة بشركات مثل ريلمى وشاومي.

فيفو تطلق أحدث هواتف 5G بسعر منافس.. أسعار ومواصفات Vivo Y76

رسميًا .. فيفو تطلق هاتفها المميز Vivo Y15A بـ 2500 جنيه

وسيعمل جهاز تابلت فيفو القادم بمعالج ذو أداء كبير من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع أداء سريع للغاية حيث سيحتوى على ذاكرة عشوائية 6 و8 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت.   



وسيحتوى تابلت فيفو القادم على بطارية عملاقة سعة 8040 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ، مع إمكانية الشحن في أقل من 40 دقيقة تقريبا، مع أحدث نظام للتشغيل من جوجل، أندرويد 12 .

ومن المتوقع أن يصدر جهاز تابلت فيفو القادم على شاشة كبيرة قياس 11 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثاية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار، وكاميرا أمامية وأخرى خلفية.   


وسينطلق جهاز تابلت فيفو القادم في بداية العام المقبل 2022 ، مع عدد من الإمكانات المتطورة، كما سيتم إطلاق التابلت في الصين أولا ثم في الأسواق الأمريكية والأوروبية ولاحقا ستقوم فيفو بوضع خطة إطلاق عالمي له ليصدر في جميع أنحاء العالم.   
 

فيفو جهاز تابلت تابلت فيفو القادم عالم تصنيع أجهزة التابلت ريلمى وشاومي منتجات فيفو

ترشيحاتنا

"تويوتا"25 و"الجافي"5.. دعم مصر بـ30 سيارة مخصصة ومجهزة لنقل اللقاحات

بعد فتح الطيران المباشر| تعرف على الرسوم الجديدة للعمرة.. وهذه عقوبات الشركات المخالفة

تحسن طفيف.. الإحصاء تكشف عن نسب المواليد لعام 2020

أبرزها بطارية 8000 مللى أمبير.. فيفو تطور تابلت بمواصفات عملاقة

نائب الرئيس يمثل الهلال السعودي في قرعة كأس العالم للأندية

بشرة خير| منظمة الصحة العالمية تتراجع: متحور أوميكرون ليس شديد الخطورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

بشرة خير| منظمة الصحة العالمية تتراجع: متحور أوميكرون ليس شديد الخطورة

افتحوا الحدود.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخيانة والعذرية والأموال مقابل المعاشرة الزوجية.. لماذا يثير مبروك عطية الجدل في فتواه؟

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

فيديو

فيديوجراف.. عام على غيابه.. تفاصيل حالة الإعلامي وائل الإبراشي

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ