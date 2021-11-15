عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميًا .. فيفو تطلق هاتفها المميز Vivo Y15A بـ 2500 جنيه

فيفو تطلق رسميا هاتفها
فيفو تطلق رسميا هاتفها المميز Vivo Y15A ب 2500 جنيه

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا إطلاق هاتفها للفئة المتوسطة Vivo Y15A  بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر رخيص للغاية أبرزها معالج يقدم أداء قويا وسريعا مع شاشة بتقنية Halo FullView Display ، وبطارية بسعة كبيرة. 

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Vivo Y15A يأتى بشاشة من نوع LCD بحجم 6.51 بوصة، مع ثقب للكاميرا السيلفى على قطرة ماء، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ x1600  720 وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.

بسعر مناسب.. الإعلان الرسمي عن هاتف فيفو الجديد Vivo Y76s 5G

قبل إطلاقه.. تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف فيفو الشبابي Vivo V23e

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y15A كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4 ، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0 ، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y15A ، بمعالج قوي من نوع Helio P35 SoC من شركة ميديا تيك ، يدعم تقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD، وتقنية Vivo Multi-Turbo 3.0.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y15A ، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط ، و منفذ Micro-USB، و Bluetooth v5.0  ويبدأ سعر الهاتف من 161 دولارات أمريكية أى ما يعادل ألفان و 528 جنيه مصري، حيث من المقرر إطلاقه في الاسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

هاتف Vivo Y15A سعر هاتف Vivo Y15A مواصفات Vivo Y15A هواتف فيفو افضل هواتف فيفو

ترشيحاتنا

"حماية الطفل بمكتب النائب العام": حققنا في 700 شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية

العواري: الجماعات المتطرفة تبنت تقسيم المجتمعات لدار حرب وسلام

طالبهم بأن يكونوا سفراء للأزهر بوسطيته واعتداله.. المحرصاوي يهنئ خريجي طب بنين القاهرة

وزيرة التضامن: إعانات عاجلة لمتضرري الطقس السيء في أسوان

صندوق تحيا مصر يخصص حسابا لتلقي التبرعات لإغاثة متضرري السيول بأسوان

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

شوبير: الأهلى يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في هذا الموعد

ذنب وحيد لا يغفره الله عز وجل

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 15-11-2021

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

رابعة إبتدائي .. بشرى من وزير التعليم بشأن الامتحانات

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

طريقة عمل الملوحة الصعيدى واكتشفي الفوائد

بعد افتتاحها أمس.. 10 صور من مسرحية "فى انتظار بابا"

فيديو

حجاب للجنسين| شركة أزياء شهيرة تصمم غطاء رأس للنساء والرجال ..ما القصة؟

يقتل ويسرق ويقول محصلش.. رجاء حسين تشن هجوما على محمد رمضان

القوات المسلحة تبدأ في الترويج لمعرض إيديكس للسلاح قبل أيام من انطلاقه

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ