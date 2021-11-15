رسميًا .. فيفو تطلق هاتفها المميز Vivo Y15A بـ 2500 جنيه

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا إطلاق هاتفها للفئة المتوسطة Vivo Y15A بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر رخيص للغاية أبرزها معالج يقدم أداء قويا وسريعا مع شاشة بتقنية Halo FullView Display ، وبطارية بسعة كبيرة.

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Vivo Y15A يأتى بشاشة من نوع LCD بحجم 6.51 بوصة، مع ثقب للكاميرا السيلفى على قطرة ماء، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ x1600 720 وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y15A كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4 ، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0 ، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y15A ، بمعالج قوي من نوع Helio P35 SoC من شركة ميديا تيك ، يدعم تقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD، وتقنية Vivo Multi-Turbo 3.0.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y15A ، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط ، و منفذ Micro-USB، و Bluetooth v5.0 ويبدأ سعر الهاتف من 161 دولارات أمريكية أى ما يعادل ألفان و 528 جنيه مصري، حيث من المقرر إطلاقه في الاسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.