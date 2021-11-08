قبل إطلاقه.. تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف فيفو الشبابي Vivo V23e

كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف الفئة المتوسطة والشبابية Vivo V23e القادم من شركة فيفو الصينية خلال الأيام المقبلة، حيث يتميز الهاتف إمكانات كبيرة في الشاشة التي تأتى من نوع AMOLED مع كاميرا فائقة الدقة 64 ميجابكسل، وبطارية ذت سعة كبيرة ومعالج قوى.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Vivo V23e سيأتى بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.44 بوصة، مع ثقب للكاميرا السيلفى على قطرة ماء، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 720 x 1600 وجودة + Full HD ، وخلفية زجاجية بإطار بلاستيكى، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف فيفو Vivo V23e كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.79 ، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 8 ميجابكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 50 ميجابكسل، مزودة بخاصية ضبط تلقائي للصورة بفتحة عدسة f / 2.0. .



ويعمل هاتف فيفو Vivo V23e، بمعالج من نوع Helio G96 من شركة ميديا تيك مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة و 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD، تم تثبيته مسبقًا بنظام التشغيل Android 11 الذي يعمل بواجهة المستخدم للسوفت وير FunTouch OS 12 .

ويحتوي هاتف فيفو Vivo V23e ، على بطارية كبيرة بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 واط، ومن المتوقع أن يظهر الهاتف لأول مرة بدون مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ووزن 172 جرامًا، وتقنيات Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.2 .



ومن المحتمل أن يبدأ سعر هاتف فيفو Vivo V23e من حوالى 435 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 6 آلاف و 830 جنيه مصرى.