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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطرح هاتف Y21 بمواصفات ممتازة وسعر منافس

هاتف فيفو Vivo Y21
هاتف فيفو Vivo Y21

 كشفت شركة Vivo فيفو، عن هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة (Y)،  والذي زودته بكاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة ومواصفات متوسطة وسعر معقول.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يشمل هاتف فيفو Vivo Y21، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، بجودة HD +، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص لكاميرا الصور الشخصية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

 

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مميزات هاتف فيفو الجديد Y21


وجاء هاتف فيفو Vivo Y21، بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مدعومة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويأتي الهاتف الذكي مع هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك يبلغ سمكه 8 مليمتر ويزن 182 جراما، ويتوفر في لونين هما الأزرق والأبيض الماسي.

وزودت فيفو هاتف Vivo Y21، بمعالج ميدياتك Helio P35، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD.


ويعمل هاتف فيفو Vivo Y21، بواجهة المستخدم Funtouch OS 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، وتشمل الميزات الأخرى مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر، ومنفذ شحن من نوع USB-C، وتقنية البلوتوث 5.0، وقارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز.

سعر فيفو Vivo Y21

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y21، ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ومقابل سعر مميز يبلغ 208 دولارات أمريكية (3 آلاف و 200 جنيه مصري)، لنسخة 4 + 128 جيجابايت.

vivo Y21
هاتف فيفو Vivo Y21
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