فيفو تعلن عن عملاق الفئة المتوسطة Vivo Y71t.. سعر ومواصفات

كشفت شركة فيفو Vivo النقاب عن هاتف ذكي جديد يسمى Vivo Y71t، وذلك بعد يومين من الإعلان عن هاتفيها الأحد T1 و T1x، حيث يأتي الطرازين بإمكانات متطورة وسعر منافس، و اللذان يمتازان بشاشة من نوع LCD تبلغ معدل تحديث 120 هرتز.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف فيفو Vivo Y71t، على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.44 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، تدعم تغطية اللون من نوع DCI-P3 بنسبة 98٪.

مواصفات وسعر هاتف فيفو Vivo Y71t



ويقدم هاتف فيفو Vivo Y71t، إعداد الكاميرا الخلفية أفضل، تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ولكنها تضيف عدسة بزاويا عريضة بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

هاتف فيفو Vivo Y71t



ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y71t بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 810، بدقة تصنيع 6 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي الطراز الأساسي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1، مع خيار آخر للتخزين يأتي بسعة 256 جيجابايت، مع خيار إصلاح ذاكرة الوصول العشوائي عند 8 جيجابايت.



ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y71t، على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، يتم شحنها من 0 إلى 70% في غصون 30 دقيقة، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم OriginOS 1.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.



وصممت فيفو هاتف Vivo Y71t، ليكون نحيفا وخفيفا، حيث يبلغ سمكه حوالى 7.67 ملميتر فقط، ويبلغ وزنه 166.3 جراما، وسيتوفر الهاتف الذكي في الصين الشهر المقبل بسعر يبدأ من 280 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و300 جنيه مصري).