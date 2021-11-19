فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Vivo Y76 .. مواصفات

أعلنت شركة فيفو الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Vivo Y76 للفئة المتوسطة، حيث سيتم إطلاق الهاتف في الصين أولا يوم 23 نوفمبر المقبل، على أن يتم إطلاق الهاتف بعد عدة أسابيع في الأسواق العالمية.

وبحسب موقع Gizmochina فإن فيفو كشفت عن المواصفات الكاملة لهاتفها Vivo Y76 قبل الإعلان عنه بأيام ، حيث سيأتى بشاشة من نوع LCD قياس 6.58 بوصة، مع ثقب للكاميرا السيلفى على قطرة ماء، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 720 بيكسل وجودة + Full HD ، مع مقاومة المياه والغبار، ومع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف فيفو Vivo Y76 كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل ، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 16 ميجابكسل، مزودة بخاصية ضبط تلقائي للصورة.

هاتف فيفو Vivo Y76

وسيعمل هاتف فيفو Vivo Y76 ، بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميديا تيك مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة و84 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع نظام التشغيل Android 11 الذي يعمل بواجهة المستخدم للسوفت وير FunTouch OS 12 .



ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y76 ، على بطارية كبيرة بقوة 4100 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 واط، ومن المتوقع أن يظهر الهاتف لأول مرة بدون مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وتقنيات Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.2 .

