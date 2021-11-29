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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب أسيوط يطالب بمحاسبة المتورط في واقعة تسمم الطلاب

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط بضرورة محاسبة المتسبب في واقعة تسمم الطلاب بمحافظة أسيوط بسبب الأغذية المدرسية.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس من المسئول هل وزارة التربية و التعليم أم الجهة التي تقوم بتوزيع الأغذية و أضاف “ ماذا لو كان وقع ضرر أكبر من ذلك للطلاب و أصاب أحدهم سوء”.

وقال النائب احمد حسين جودة عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل البرلمان  " اسأل عن دور وزارة الصحة في هذه الأزمة و ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمنع تكرار هذا الأمر مستقبلا.

وانتقد النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن نجع حمادي واقعة تسمم الطلاب في نجع حمادي.

وقال خلال الجلسة العامة  " هل يجب ان ننتظر موت الطلاب و أضاف من المسئول و كيف يحدث هذا وانتقد  تصريحات وزير التربية و التعليم التي نفى فيها تسمم الطلاب قائلا " اذا لم يكن تسمم ماذا نسميه أطالب بتحديد من المسئول عن ذلك ".

محافظة أسيوط تسمم الطلاب الأغذية المدرسية وزارة التربية و التعليم الجلسة العامة

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نائب أسيوط يطالب بمحاسبة المتورط في واقعة تسمم الطلاب

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