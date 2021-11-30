أسباب وعلاج تسمم الماء عند الأطفال

يتعرض الكثير من الأطفال للإصابة بتسمم الماء، وذلك يرجع لعدد من الأسباب، لا يستهلك الأطفال الماء طواعية. وبالتالي ، يحدث تسمم الماء عندما يتغذى القائمين على رعايتهم بالمياه الزائدة بالطرق التالية.

نستعرض لكم من خلال السطور التالية أسباب وعلاج تسمم الماء.

أسباب تسمم الماء عند الأطفال



تغذية المياه والعصائر المخففة: لا يحتاج الأطفال حتى سن ستة أشهر إلى الماء. يتم تلبية احتياجاتهم من الماء على النحو الأمثل من خلال الرضاعة الطبيعية الحصرية أو الرضاعة الصناعية. ومع ذلك ، قد يبدأ بعض الآباء في تغذية أطفالهم بالماء والعصائر المخففة للحفاظ على رطوبتهم وتوفير التغذية لهم. وهي غير مناسبة للصغار لأن كليتيهم غير ناضجة لمعالجة الماء.

التغذية بتركيبة مخففة بشكل مفرط: تتطلب العلامات التجارية المختلفة للصيغة كميات مختلفة من الماء لتحضيرها. ينصح الخبراء الآباء باتباع التعليمات الموجودة على العبوة واستخدام نسبة الخلط كما هو مذكور. من الأهمية بمكان أن استخدام كمية أقل من الماء مما هو مذكور يمكن أن يجعل الصيغة كثيفة للغاية ، مما قد يؤدي إلى الإمساك عند الأطفال. من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من الماء إلى تخفيف التركيبة ، مما يخل بتوازن الإلكتروليت وتناول العناصر الغذائية ، مما يزيد من خطر تسمم الماء.

التغذية من الكوب: ينصح الخبراء بالتخلص التدريجي من استخدام الزجاجة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 24 شهرًا، وهكذا ، يبدأ الأطفال في شرب الماء من الأكواب ، مما يجعلهم يبتلعوا الماء الزائد عندما لا يخضعون للرقابة.



علاج تسمم الماء عند الأطفال

تسمم الماء عند الأطفال هو حالة لا يمكنك علاجها في المنزل. لذلك ، إذا أظهر طفلك أعراض الإفراط في تناول الماء ، فمن المستحسن أخذ طفلك إلى الطبيب. اعتمادًا على شدة الأعراض ، سيقوم الطبيب برسم خطة علاجية لاستعادة توازن الكهارل في الجسم وحل الأعراض.

في معظم الحالات ، يؤدي تقييد كمية الماء التي يتناولها الطفل والسماح للماء الإضافي بالخروج من الجسم عن طريق التبول إلى حل هذه الحالة. ومع ذلك ، في الحالات الشديدة ، قد يوصي الطبيب بمدرات البول واستعادة مستويات الصوديوم من خلال محلول ملحي وريدي.

نصائح لمنع تسمم الماء عند الأطفال

فيما يلي بعض النصائح البسيطة للتأكد من أن طفلك يستهلك الماء بشكل مناسب وبكميات مناسبة.



لا تعطِ الماء للأطفال دون سن ستة أشهر، يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر تناول أربع إلى ثماني أونصات (0.5 إلى 1 كوب / يوم) من الماء كل يوم.

تحدث إلى طبيب الأطفال لمعرفة كيفية تحديد ما إذا كان طفلك يعاني من الجفاف وما إذا كان يجب عليك تقديم الماء له. حتى في الطقس الحار ، قد لا يحتاج الأطفال إلى الماء ، وقد تكون الرضاعة الطبيعية كافية.

لا تفرط في تمييع الصيغة. يجب أن تتبع نسبة الخلط الموضحة على عبوة الصيغة.

لا تتركي الطفل أبدًا دون رقابة عندما يشرب الماء من الكوب وأثناء الاستحمام. قد يؤدي ترك الطفل دون مراقبة إلى ابتلاع الماء الزائد بشكل عرضي.

تسمم الماء عند الأطفال نادر الحدوث ولكنه قد يؤدي إلى آثار ضارة ، مثل النوبات. يمكن للمرء تجنب ذلك من خلال البقاء يقظًا بشأن كمية الماء التي يطعمونها لأطفالهم واتباع نسبة التخفيف المناسبة أثناء تحضير التركيبة. بشكل عام ، يمكن الوقاية من تسمم الماء بسهولة إذا حافظت على كمية الماء التي يشربها الطفل تحت السيطرة