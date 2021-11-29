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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تترأس جلسة المجلس التنفيذي لمناقشة مستجدات مشروعات "حياة كريمة"

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الاثنين بحضور  إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

و شهدت الجلسة مناقشة مستجدات الموقف الخاص بتخصيص عدد من قطع الأراضى لتنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابعا.

كما أصدرت "المحافظ" عدد من التوجيهات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وذلك بشأن تكثيف الجهود بملف تحصيل الإيرادات والمتأخرات، كما أكدت على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بشن حملات لرفع الإشغالات الواقعة بالقطاع التابع لها بطريق "دمياط /شربين" لاستكمال أعمال المرافق و رفع كفاءة الطريق، وفى هذا السياق،، وجهت "الدكتورة منال عوض" تعليماتها الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بإعداد المقايسات المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة لاعمدة الإنارة بطريق السنانية المؤدي إلى طريق "دمياط /شربين". 

و على جانب آخر،، اطلعت " الدكتورة منال عوض" على العرض الذى قدمه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بشأن أبرز ما تم تحقيقه من أعمال رفع كفاءة للشوارع الرئيسية خلال الشهر الماضي.

وفى ختام الجلسة... تم الموافقة على عدد من المذكرات والتقارير والتى جاء من أهمها إطلاق اسم الشهيد المجند ربيع رمضان نعمان إبراهيم الطاووسى على مدرسة أولاد خلف الابتدائية بمركز فارسكور وذلك تخليدًا لذكراه.

و تزامنًا مع تنفيذ عدد كبير من المشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، وافق المجلس على البدءفى إجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة ٤٥٥م٢ من أملاك مديرية الزراعة بحوض الاتربى بقرية كفر سعد البلد لإقامة مجمع خدمات زراعية ، وأيضاً قطعة أرض بالزهراء على مساحة ٦٠٠م٢ لإقامة مجمع خدمات زراعية.

وبذات المركز،، وافق المجلس على البدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص مساحات من الأراضي بقرية السوالم لتنفيذ مشروعات نفع عام ضمن أعمال المبادرة، الى جانب تخصيص قطعة أرض أخرى بقرية تفتيش ثان بمساحة ٤٩٢٥.٦٥م٢ لإقامة مشروع سكن كريم، و تخصيص قطع أراضى بقرى الوسطانى وكفر سعد البلد والمحمدية لإقامة نقاط للاسعاف، وكذلك الموافقة على البدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة الأرض المُهداة من قبل الأزهر الشريف بالعباسية لإقامة مجمع خدمات حكومية عليها.

كما وافق المجلس برئاسة محافظ دمياط على تخصيص قطعة أرض بمساحة ٥٠٧م٢ من أملاك الوحدة الاجتماعية بكفر البطيخ لإنشاء مبنى الدفاع الاجتماعى، وكذا الموافقة على السير فى إجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٢٨٥م٢ من أملاك الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بناحية طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"   لإقامة مبنى جديد للوحدة طبقاً للضوابط والاشتراطات التخطيطية و البنائية ويتسع لجميع الإدارات و المقار الإدارية به.

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