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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: «إيديكس 2021» إنجاز ضخم يؤكد مكانة مصر القوية

إيديكس 2021
إيديكس 2021

 أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب أن إفتتاح معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجاز ضخم وهام للغاية ، حيث يؤكد مكانة مصر القوية وثقلها السياسى والعسكرى وله إيجابيات كثيرة على مصر ، والذى يأتي بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى ، وكذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة  بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.  

 

وأشار النائب أحمد أبو زيد إلى أن معرض "إيديكس 2021" يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا، حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية) وفرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة ، وكذلك تبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

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افتتاح الرئيس السيسي معرض إيديكس 2021 يتصدر عناوين الصحف

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قبل 60 يومًا من انطلاقه.. ماذا سيشمل معرض إيدكس للسلاح في مصر؟

وتابع " أبو زيد " أن هذا المعرض قيمة مضافة وفرصة متميزة للتواصل مع كافة دول العالم، والذى جاء بتوجيهات ورعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى  لوضع مصر على خريطة المعارض الدولية واستعراض الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة المصرية والجيش المصري، في مجال التسليح وفقا للمعايير الدولية المتخصصة ذو الكفاءة العالية، مثمناً الثقة الغالية من جانب الدول والشركات المشاركة بالمعرض والتي ترغب في تسويق منتجاتها واستعراض إمكانياتها التسليحية من خلال معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2021"   لجذب أكبر قدر ممكن من الدول الراغبة في اقتناء هذه المنتجات.

أحمد أبو زيد مجلس النواب معرض مصر الدولي أيديكس 2021 السيسي الصناعات العسكرية

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