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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الحضور العالمي الكبير في إيديكس 2021 يؤكد أنه مظلة دولية للصناعات العسكرية

إيديكس 2021
إيديكس 2021

أكد الناىب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية والعسكرية الكبيرة التي ينطوي عليها المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، مؤكدا  إنه مؤشر، على تزايد القدرات الدفاعية لمصر من جهة، وثقة الشركاء الدوليين وعشرات الدول العالمية المتمترسة في الصناعات الدفاعية والعسكرية بعرض منتجاتها في القاهرة وضمان الرواج لها.

وقال المغازي إن تشريف الرئيس السيسي بحضوره معرض إيديكس 2021، ومشاركة كبار القادة العسكريين حول العالم فيه، خصوصا وإنه يضم نحو 400 شركة يمثلون 42 دولة ويتوقع زيارة 300 ألف زائر له يؤكد علي أهميته، بجانب  كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكل هذا بمثابة شهادة عالمية وإقليمية جديدة للأمن في مصر، والاستقرار والتطور الصناعي والعسكري على وجه الخصوص.

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية  إلى أن الحضور الكبير في إيديكس، يؤكد أنه أصبح مظلة دولية فاعلة، لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم. 

واختتم المغازي بأن معرض إيديكس 2021، هو استعراض جديد للقوة المصرية وتأكيد النفوذ العسكري المصري، وقوة الجيش المصري الذي يعد واحدًا من أكبر 10 قوى عسكرية في العالم، قائلا: فتحية لمصر على تنظيم مثل هذه المعارض الضخمة والإقبال الإقليمي والعالمي عليها.

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