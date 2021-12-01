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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تعمل على إنتاج نسخة أسرع من تشيرون سوبر سبورت

بوجاتي تشيرون سوبر
بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

تشتهر شركة بوجاتي الفرنسية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية بإنتاجها للسيارات الرياضية الخارقة والفارهة، والتي تسعى دائماً  لتحديث أسطولها من السيارات الخارقة، وذلك بما يتلاءم مع تطورات العصر لتحافظ على مكانتها العالمية المرموقة و ثقة عملائها بها.

وتعتبر سيارة تشيرون سوبر سبورت موديل 2021 واحده من أنجح إصدارات بوجاتي على الإطلاق ولكنها ليست الأسرع مقارنتاً بشقيقتها تشيرون سوبر سبورت 300 والتي تصل سرعتها القصوى الى 483 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعة تشيرون سوبر سبورت الى 440 كيلومتر في الساعة.

وستتميز سيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت المحدثة بالعديد من الإضافات والتحسينات على مستوى محرك W16 الخارق والذي تبلغ سعته 8000 سي سي، حيث قامت الشركة بتوسيع حجم الشواحن التوربينية الأربعة، وأجراء هيكلة للصمامات والمكابس، وتم رفع حد دوران المحرك بمقدر 300 دورة في الدقيقة لتولد قوة 1578 حصان بدلاً من 1480 حصان.

وتم تزويد المحرك بعادم رياضي ثلاثي الأسطوانات مصنوع من التيتانيوم يتميز بطبقة خارجية مزدوجة الجدار تغطي غازات العادم الساخنة بالهواء البارد للحفاظ على استقرارها وبقائها بعيدة عن الجزء الخارجي للجزء الخلفي.

أسباب تفوق بوجاتي تشيرون سوبر سبورت على بوجاتي تشيرون العادية 

ومن أهم أسباب نجاح طراز بوجاتي تشيرون سوبر سبورت هيكلها الطويل وأنظمة الثبات الديناميكية الخلفية التي تعمل على توزيع وتوازن السيارة أثناء الانطلاق بسرعات عالية، وابتكرت بوجاتي مجموعة جديدة من الجنوط الرياضية أخف وزناً من جنوط بوجاتي تشيرون بمقدار 4 كيلو، وأكثر صلابة وقدرة على تحمل السرعة العالية، كما يتوفر أيضا خيار آخر من الجنوط المصنوعة من الماغنيسيوم في طراز بوجاتي بور سبورت أخف بمقدار 6 كيلو.

بوجاتي فولكس فاجن الفرنسية الألمانية الرياضية الخارقة والفارهة تشيرون سوبر سبورت 300 تشيرون

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