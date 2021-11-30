النشرة الدينية.. ما حكم ملامسة الكلب للإنسان والثياب؟.. هل الوديعة في البنك حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء ترد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

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