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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسي منهم.. الرجال 4 أبراج يتغيرون بعد حب المرأة لهم

الرجال
الرجال

يحرص الرجال دائما أن يكونوا في أفضل حالاتهم في بداية علاقاتهم مع النساء ويحرصون على عدم إيذاء مشاعرهن ويتصرفون جميعًا بانتباه .

وبعد فترة من العلاقة بينهم يظهر الجانب السئ في شخصية الرجال وتعاملون مع المرأة بشكل مختلف تماما، وفي علم الأبراج يتم تحديد الرجال الأكثر عرضة للتغير مع المرأة بعد مرور فترة من الحب والزواج 

ووفقا لما جاء في موقع “ timesofindia” نكشف أهم الأبراج التى يميل الرجال فيها السيطرة على النساء ويتسببون فى إيذاء مشاعرهن حتى تلتزمي الحرص في علاقتك معهم.

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الحمل

الرجال من علامة البروج هذه يمثلون تحديًا وإثارة للاهتمام في نفس الوقت، ومع ذلك فإن لديهم جانبًا أنانيًا حيث يمكنهم جعلك تبكي كثيرًا أيضًا. 

إنهم يريدون دائمًا الحصول على ما يريدون ورأيك في النهاية لا يهمهم لأنهم لا يحبون أي شخص يتدخل، ولديهم ميل للحفاظ على جانبهم الحساس على الموقد الخلفي ويمكنهم بالتأكيد أن يتحولوا إلى واحد من هؤلاء الرجال القاسيين والباردين الذين يستمرون في الإساءة إليك أو إيذائك.

الثور

 الرجالفي  برج الثور دائما ما يصورون أنفسهم على أنهم طيبون وصبورون لكن لديهم جانبًا قويًا ومتلاعبًا ومسيطرًا و يمكن أن يصبحوا غير آمنين للغاية وهذا يجعلهم يريدون التحكم في كل شيء.

الجوزاء

يقع هؤلاء الأشخاص في حب استخدام ذكائهم، لديهم جانب ودود ومرن ولكن ازدواجيتهم تبرز قناعًا مخيفًا يمكن أن يجعلك تشعر وكأنك أسوأ شخص في العالم فعندما يغضبون يطردون كل العواطف الموجودة فى القلب، و يميلون إلى التنفس وأخذ قسط من الحرية 

الدلو

الرجال في برج الدلو يتسمون بالقسوة والبرود ويمكن أن يعشوا فى معزل عمن يحبونهم، إنهم لا يثقون بسهولة في أحد، لذا فإن تسليم أنفسهم لك قد يكون صعبًا وهم الأكثر ارتيابًا عندما يكونون في وضعهم السام بحيث يتم فحص عائلتك وأصدقائك الزائرين.
 

timesofindia

الرجال الأبراج النساء الحب برج الثور برج الدلو

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