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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ستات مسيطرة.. نساء هذه الأبراج أقوياء في الحب والعلاقات

ستات مسيطرة .. النساء
ستات مسيطرة .. النساء فى هذه الأبراج أقوياء فى الحب

تميل الكثير من النساء إلى الرضوخ فى علاقات الحب والتنازل عن بعض معتقداتهن من أجل إرضاء الرجل ولكن هذا لا يحدث مع جميع النساء.

 

فبعض النساء تستطيع أن تفرض أفكارهن وأرائهن طالما هن مقتنعات أنهن صحيحات حتى وإن كانت مغرمة بالرجل المرتبطة به فإنها لا تتنازل أبدا عن معتقداتها.

 

ونكشف لكم أهم الأبراج التى تسيطر فيها النساء على مشاعرهن وعلاقاتهن عندما يتعلق الأمر بالحب، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “timesofindia”.
 

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برج الحمل

تتمتع النساء في برج الحمل بشخصية قوية ولكن يمكن أن يكون مندفعات للغاية، ولا يدركن ذلك لكنهن يلعبن دون قصد دورًا مهيمنًا ومسيطرا للغاية في علاقاتهن.

 

برج الثور

نساء برج الثور هادئات ولطيفات لكنهن أيضًا عنيدات جدًا ويمكن أن يكون لديهن شخصية مسيطرة للغاية بسبب قضاياهم المسيطرة.

 

برج الأسد 

تهتم نساء برج الأسد بجذب الأضواء والبحث عن الاهتمام، ومن أجل هذا الاهتمام يمكنهن أن يفعلن أي شيء ويميلن إلى إظهار نوبات الغضب عندما لا تسير الأمور وفقًا لهن، وهذا يجعلهن شخصيات مهيمنة ولكن فقط عندما يريدن ذلك.

 

برج العقرب

غالبًا ما يُساء فهم النساء اللواتي يقعن في هذا البرج، لكن يتم تصنيفهن بالفعل على أنهن نساء “مسيطرات” ومشكلتهن الحقيقة هي أنهن يمتلكن الكثير لذا فإن طريقتهن في التعبير عن ذلك تظهر على أنها مهيمنة.

 

برج القوس

تقدر نساء القوس حريتهن أكثر بكثير من الأشخاص العاديين ولا يستطيعن فهم أي شخص يتحكم بهن، لذلك هذا هو المكان الذي يظهر فيه موقفهن المهيمن.

النساء علاقات الحب الأبراج برج الحمل برج العقرب برج الثور

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