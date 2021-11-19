من السبرتاية للماكينة .. مراحل تطور صناعة فنجان القهوة | نوستالجيا

السبرتاية .. كانت أداة رئيسية لصنع القهوة في بيوت أجدادنا وهى عبارة عن موقد صغير من النحاس يشبه فى شكله “البابور الجاز” ولكن الشكل العام كان أفضل وأجمل بكثير خاصة مع اللون النحاسي البراق الذي يجذب الأنظار .



السبرتاية فى حد ذاتها أحد رموز نوستالجيا الماضي الأساسية فبمجرد ذكر اسمها ترجع ذاكرتنا تلقائيا شكلها فى الأفلام القديمة وبيوت الأجداد والجو العائلي الجميل الذي كان يحيط بمنع يعد القهوة بهذه الطريقة حيث يتبادلون الحديث فى أمور عديدة لحين الإنتهاء من قهوة السبرتاية الرائعة حيث كانت تستغرق على الأقل 20 دقيقة .



تتميز قهوة السبرتاية بمذاق خاص ومختلف عن باقي الأنواع التى يتم إعدادها بطريقة سريعة ، فمن المعروف بين الجميع أنها مشروب أصحاب المزاج العالي الذي يعشقون تناول القهوة ويتتذوق مذاقها المميز ورائحتها القوية الفريدة ولي مجرد فنجان قهوة لزيادة التركيز والانتباه أو تسريع عملية الإفاقة في الصباح الباكر أو المساعدة على السهر ليلا.

السبرتاية



وتمتلك السبرتاية القدرة على جعل فنجان القهوة الذي تحتسيه يرفع حالتك المزاجية بشكل سريع وتجعل القهوة بوش سميك مما يجعل شكلها ومذاقها أجمل بكثير من الأنواع الأخرى المعدة على الموقد “ البوتاجاز” وتزداد جمالا عندما تكن الكنكة مصنوعة من النحاس الأصلي السميك فيكون الوش أثقل.

قهوة

ويرجع سبب تسمية السبرتاية بهذا الاسم لأن النار التى تشعل بداخلها تعتمد أساسا على السبرتو الأحمر الذي يصدر القليل من اللهيب البطئ ولكنه كافي لإعداد القهوة بعد ثلث ساعة تقريبا .

ونتيجة نمط الحياة السريع وازدياد ضغوط أعباء الحياة بدأت تختفي السبرتاية من البيوت المصرية بشكل تدريجي حيث اعتمد أغلب المصريين على صناعة الفهوة باستخدام “ البوتاجاز” ذو اللهيب السريع الذي يختصر وقت إعداد القهوة إلى دقائق قليلة للحصول على فوائدها فى زيادة الانتباه، ولم يحتفظ بالسبرتاية سوى عشاق القهوة من الطراز الرفيع الذي يستمتعون برائحتها الذكية ومذاقها الأصلي .

السبرتاية

ومع تطور الزمن وابتكار الكثير من الأدوات المنزلية ظهر اختراع جديد يسمى ماكينة القهوة الحديثة وظهرت منها أشكال وأنواع عديدة جدا وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع الفئات ولاتستغرق القهوة أكثر من 3 دقائق فلايوجد بال طويل لإعدادها.

ماكينة قهوة



وفي السنوات الحديثة ظهرت السبرتاية فى البيوت المصرية من جديد ولكن لغرض مختلف فبفضل شكلها المميز الذي يعيد الحنين للماضي تحولت السبرتاية إلى قطعة ديكور فريدة داخل جهاز العروسة والنيش وظهرت تصميمات عديدة لها منها النقوش العربية واليدوية المطعمة بالفضة.