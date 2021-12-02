خبير تنمية بشرية: القلق ثمن مدفوع مقدما لمشكلة لم تحدث

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية وتعديل سلوك، إن القلق ليس له سبب محدد ، لافتاً إلى أنه يعتبر القلق ثمنا مدفوعا مقدماً لمشكلة لم تحدث.

وأضاف خبير التنمية البشرية وتعديل سلوك، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “دى أم سى”، أن الخوف يكون محددا بسبب مثل سيدة تخشى قيادة السيارة، وهذا يمكن علاجه والتغلب عليه.

فى سياق آخر، أكد خبير التنمية البشرية أن التواجد بصحبة أشخاص نحبهم من أهم مفاتيح التخلص من الضغط، وعدم الإحساس بثقل الوقت.

وقال: "أفضل الأمور للتخلص من الضغط النفسي هو فعل أمر واحد فقط وعدم البدء في المهام الأخرى سواء بعد انتهاء المهمة الحالية، مش لازم نعمل كل حاجة بنفس الجودة وممكن نكمل المهام في أيام أخرى".

وأضاف "إلياس" أن هناك أشخاصا ناجحون في بذل الجهد الكبير دون الشعور بالضغط، والأمر يعوض بشكل مباشر للتكوين الشخصي وليس المهام.

وأوضح أن الشعور الدائم بعدم الرضا عن الأداء يتسبب في الضغط النفسي، وعدم الثقة بالنفس، والسؤال المتكرر للأشخاص المحيطين عن رضاهم الشخصي ورأيهم.