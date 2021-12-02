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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بثينة مسعد عن مشاركة البلوجرز في مهرجان القاهرة: نشكر القائمين على إتاحة الفرصة

البلوجر بثينة مسعد
البلوجر بثينة مسعد

شهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 حضور ملحوظ لصناع المحتوى ورواد مواقع التواصل الإجتماعي “البلوجرز” ومنهم البلوجر هادية غالب، ودينا داش، والزوجان الشوريان أنس وأصالة وبولا سالم.

 

وعلقت البلوجر بثينة مسعد، مصممة الأزياء والموضة، على مشاركة البلوجرز في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلة: "هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها مهرجان القاهرة السينمائي، عددًا من صناع المحتوى والمؤثرين على السوشيال ميديا".

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وأكدت لـ “صدى البلد” أن مشاركة البلوجرز والشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا في هذا المؤتمر يعد لفتة فريدة من القائمين على المهرجان، وذلك لكسب عددًا كبيرًا من جماهير منصات التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تحقيق شهرة للمهرجان على المستولى الدولي.

 

وشددت مصممة الأزياء والموضة، على أن المهرجان أتاح الفرصة للبلوجرز الشباب في الظهور على السجادة الحمراء وسط نجوم الفن والإعلام، مضيفة: "دي فرصة كبيرة جدا لينا كبلوجرز، وبنشكر كل القائمين على المهرجان وعلى إتاحة الفرصة العظيمة دي".

 

وأشارت إلى أن الأزياء كانت ذات عامل جذب نظرا لأن فساتين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 ما زالت هي الكلمة الأكثر تداولًا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وشهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، حضورًا كبيرًا من قبل من الفنانين والمشاهير.

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