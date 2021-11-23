موجز السوشيال ميديا| تامر حسني يتخفى في هيئة مصور صحفي لمفاجأة بلوجر في زفافها.. إيهاب توفيق يعلق على انسحابه من مهرجان نجم العرب

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
من الجيم.. أحدث ظهور لـ رامي صبري بدبي
برئاسة تامر عبد المنعم.. أمير الغناء العربي يعلن موعد مؤتمر صحفي غدا
التنظيم لا يمت للاحترافية بصلة.. إيهاب توفيق يعلق على انسحابه من مهرجان نجم العرب
ميريهان حسين تروج لعرض مسرحية شمسية وأربع كراسي بالرياض
هند صبري تشكر مهنئيها بعيد ميلادها: سنة مش سهلة على الكل
تامر حسني يتخفى بهيئة مصور صحفي لمفاجأة البلوجر آية مكرم في زفافها.. شاهد
محمود الليثي يسترجع الذكريات بصورة من طفولته.. شاهد
صابرين تشارك صورا من تكريمها بمهرجان نجم العرب
من ألبوم الذكريات.. شريف منير يشارك صورة تجمعه بعدد من النجوم