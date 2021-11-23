موجز السوشيال ميديا| تامر حسني يتخفى في هيئة مصور صحفي لمفاجأة بلوجر في زفافها.. إيهاب توفيق يعلق على انسحابه من مهرجان نجم العرب

نشرة المنوعات| بين قصر أغنى كلب في العالم بـ500 مليون جنيه.. قطار يدهس شابًا أثناء تصوير فيديو.. أفعى تقتل امرأة أثناء جلوسها على المرحاض.. ورجل يصارع قرشًا لإنقاذ زوجته