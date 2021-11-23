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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود الليثي يسترجع الذكريات بصورة من طفولته.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان محمود الليثي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

واستعاد ذكريات طفولته بصورة له، وكتب: "وأنا صغير" ليتفاعل معه عدد كبير من متابعيها وجمهوره عبر السوشيال ميديا.

طرح الفنان محمود الليثي نجم برنامج SNL؛ ثاني  تجاربه الغنائية والتي تحمل اسم " اسلك" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويقدم محمود الليثي في الأغنية ديو مع الفنان  أحمد عبد الخالق.

وكانت أولى أغاني محمود الليثي هي أغنية  شاب عادي والتي حقق من خلالها نجاحا كبيرا.

وكان الفنان محمود الليثى، قد روج للأغنية حيث نشر  تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام كتب فيه  “اسلك”.

وقال محمود الليثى: "أغنية "اسلك" هي رسالة لكل واحد مش سالك ومش واخد باله أو عامل مش واخد باله".

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محمود الليثي يطرح ثاني أغانيه "اسلك" على يوتيوب

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محمود الليثى يروج لأغنيته الجديدة "أسلك": "رسالة لكل واحد مش سالك"

ويذكر أن كشف الفنان محمود الليثي في تصريح خاص لصدى البلد سبب ارتدائه جاكيت مرسوما عليه الفنان الراحل سمير غانم .

وقال محمود الليثي : "الراجل دة قابلته مرة في  snl بالعربي ، كان ساعتها لسه متشهرناش ومحدش لسه عرفنا كان في منتهى التواضع والجمال".

تابع :" فضل يتكلم معايا ساعتين؛ راجل جميل الله يرحمه؛ وهي طقت في دماغي اني اعمل لافته لطيفة له  ، كانت بمثابة كوميديان ينعي كوميديان آخر هذا ما كان في قلبي وقتها ".

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