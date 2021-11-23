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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تشكر مهنئيها بعيد ميلادها: سنة مش سهلة على الكل

صدى البلد

شاركت الفنانة التونسية هند صبري صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وشكرت جمهورها لتهنئتها بعيد ميلادها، وكتبت: “أشكركم على معايداتكم الجميلة في عيد ميلادي.. سنة مش سهلة على الكلّ.. وما أسعفناش فيها غير دفئ الّي يحبّونا و نحبّهم.. كل عام وأنا قويّة بيكم”.

 

وظهرت  هند صبري بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ، مرتدية فستانا جريئا باللون الأخضر الغامق مكشوف الصدر والظهر  وهو ما جعل إطلالتها جريئة.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هند صبري على ترك شعرها منسدلا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون والبينك باللون الداكن.

واحتفلت النجمة التونسية هند صبرى بعيد ميلادها  السبت الماضي ،التى تعد واحدة منأهم نجمات جيلها واستطاعت أن تصنع بصمة لنفسها وتضع اسمها فى قائمة النجمات اللاتى قدمن للسينما والدراما المصرية تاريخا فنيا من خلال الأدوار التى ظهرت بها، وجسدت خلالها أدوارا متنوعة تناولت العديد من الأزمات التى تواجهها المرأة المصرية أبرزها محاربة السرطان لدى السيدات من خلال مسلسل "حلاوة الدنيا"، التى تخلت فيه عن كل معالمأنوثتها بظهورها حليقة الشعر وبدون مكياج تماما فى جرأة غريبة من نوعها.


 

وحققت الفنانة هند صبرى حققت نجاحا كبيرا على مستوى السينما المصرية والدراما التليفزيونية أيضا، حيث قدمت أفلام حققت نجاحا كبيرا منها، "مذكرات مراهقة، الجزيرة، جنينة الأسماك، عمارة يعقوبيان، لعبة الحب، بنات وسط البلد، ملك وكتابة، ويجا، حالة حب، أحلى الأوقات، الفيل الأزرق 2.
 

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