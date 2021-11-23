صابرين تشارك صورا من تكريمها بمهرجان نجم العرب

نشرت الفنانة صابرين صورا من تكريمها بمهرجان نجم العرب، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت صابرين: “الحمدلله 🙏🏻 جائزة افضل ممثله في مهرجان نجم العرب 2021 عن دور إسيا في فيلم الانس والنمس 🎬”.

وكانت برفقة الفنانة ليلى علوي والفنانة ريهام عبد الغفور وأحمد العوضي وعمرو سعد، وهنأها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة صابرين فيلم "عروستي" الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، ومن إخراج محمد بكير.



كما قدمت صابرين، مسلسل واحد في الميه الذي حقق نجاح كبير جداً اثناء عرضه.

وحلت الفنانة صابرين، ضيفه على الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وكشفت "صابرين"، عن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال مسلسل "واحد في الميه"، قائله: "أصعب المشاهد عي التي كان بها بكاء ولا بكاء"، موضحه: "أنا شخصية بعيط بسرعة وأضحك بسرعة".

وأشارت: "كان مهم أزاي أوصل اللي جوايا أوي وأنا محافظة على طبيعة الشخصية"، مؤكده: "كانت تجربة جديدة وتوحدت مع الشخصية وحبيتها".

وعلقت "صابرين"، على مشاركتها في ملسل "واحد في الميه"،: "الشخصية كانت صعبة، وكان هناك مشاهد سببت لي تعب في العين"، متابعه: " أتذكر كان فيه مشهد لقيت قوعقة العين حدث لها اهتزاز من شدة التركيز".

وأشارت: "خال والدتي كان فاقد للبصر ةكانت هذه العائلة أكثر عائلة بتضحك في الكون، وكان عندهم تصالح نفسي رهيب، وهو ما ساعدني في تقديم الشخصية".

وأوضحت: "دور المرأة الكفيفة صعب جدا، واستغرق وقت طويل في التحضير، وعانيت جدا في مشاهد البكاء، حيث تحتاج إلى نزول الدموع دون أن تتحرك رموش العين، ولذا بذلت مجهودا كبيرا حتى يصدقني الجمهور".