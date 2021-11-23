التنظيم لا يمت للاحترافية بصلة.. إيهاب توفيق يعلق على انسحابه من مهرجان نجم العرب

علق الفنان ايهاب توفيق عن سبب انسحابه من مهرجان نجم العرب، وذلك بعدما ترددت الشائعات والأخبار المغلوطة عن السبب الحقيقي.

وأوضح السبب عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب: "تنويه : بخصوص الاخبار الكاذبه التى تم تداولها بخصوص حفل التكريم ( مهرجان نجم العرب ) بداية الأمر عند صعود سيده من المنظمين على المسرح فى بداية الحفل الذى تأخر عن ميعاده ساعتين و اخذت دور النباطشي كما نشاهده فى الأفراح الشعبية، و بدأت بالترحيب ببعض أصدقائها الفنانين و تجاهلت عدد كبير من الفنانين المصريين الكبار و منهم الاستاذ صلاح عبد الله و الاستاذ سيد رجب و المخرج جمال عبد الحميد و الفنان خالد سرحان و الفنانه صابرين و الفنان يوسف الشريف و الفنان احمد العوضي و الفنانه هنا الزاهد و غيرهم و انا من ضمنهم مما اثار غضبى و غضب كل الحضور.

‏ ‏وبناءً على هذه التصرفات بدأت اسمع اعتراضات و تذمر و إستياء الكتير من الفنانين لتجاهلها كل هؤلاء الفنانين و غيرهم و ايضاً قامت بتبديل اماكن و ترتيب التكريم التى كان من المفترض ان تكون كالتالي:



الاستاذ صلاح عبد الله

الاستاذ سيد رجب

المخرج جمال عبد الحميد

و انا ايهاب توفيق



وهذا ما لم يحدث و اخذت هذه الشخصيه فى تبديل الترتيب المتفق عليه حسب اهوائها و لذالك غادرت الحفل حفاظاً على كرامتى و مكانتي الفنيه و التاخير الشديد لإرتباطي بحفل فى نفس الليله.



وتابع: “ احب ان انوه انه ليس هناك اى مشكله بينى و بين زملائى الفنانين و هم الفنان عاصى الحلاني و الفنانه نوال الزغبي و انا اكن لهم كل الإحترام و التقدير و الموضوع لا يخصهم بشخصهم كما اشارت هذه السيده فى بعض الاخبار المغلوطه و الكاذبه ولكن إنسحابي كان بسبب سوء التنظيم الذى لا يمت للإحترافية بأى صلة”.



من جانب آخر، تخطت أغنية أنت اختياري للنجم إيهاب توفيق- والتي طرحها على يوتيوب، كفيديو كليب، حاجز الـ 4 ملايين و500 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع، بالإضافة إلى تحقيقها ردرود أفعال إيجابية عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

"إنت اختياري" تعد عودة قوية وجريئة للنجم إيهاب توفيق وهي كلمات ولحن محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.

وتم تصويرها مشاهد كليب الأغنية في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، مع المخرج عادل سرحان، وشاركت في بطولة الكليب، الفنانة الجزائرية كاميليا ورد كموديل .

على جانب آخر يعيد إيهاب توفيق هيكلة خططه الفنية وإدارة أعماله والتي تولاها تامر عبد المنعم الذي يعد احد صناع كبار النجوم بمصر والعالم العربي .