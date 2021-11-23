عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التنظيم لا يمت للاحترافية بصلة.. إيهاب توفيق يعلق على انسحابه من مهرجان نجم العرب

صدى البلد

علق الفنان ايهاب توفيق عن سبب انسحابه من مهرجان نجم العرب، وذلك بعدما ترددت الشائعات والأخبار المغلوطة عن السبب الحقيقي.

 

وأوضح السبب عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب: "تنويه : بخصوص الاخبار الكاذبه التى تم تداولها بخصوص حفل التكريم ( مهرجان نجم العرب ) بداية الأمر عند صعود سيده من المنظمين على المسرح فى بداية الحفل الذى تأخر عن ميعاده ساعتين و اخذت دور النباطشي كما نشاهده فى الأفراح الشعبية، و بدأت بالترحيب ببعض أصدقائها الفنانين و تجاهلت عدد كبير من الفنانين المصريين الكبار و منهم الاستاذ صلاح عبد الله و الاستاذ سيد رجب و المخرج جمال عبد الحميد و الفنان خالد سرحان و الفنانه صابرين و الفنان يوسف الشريف و الفنان احمد العوضي و الفنانه هنا الزاهد و غيرهم و انا من ضمنهم مما اثار غضبى و غضب كل الحضور.
‏ ‏وبناءً على هذه التصرفات بدأت اسمع اعتراضات و تذمر و إستياء الكتير من الفنانين لتجاهلها كل هؤلاء الفنانين و غيرهم و ايضاً قامت بتبديل اماكن و ترتيب التكريم التى كان من المفترض ان تكون كالتالي:

الاستاذ صلاح عبد الله
الاستاذ سيد رجب
المخرج جمال عبد الحميد
و انا ايهاب توفيق

وهذا ما لم يحدث و اخذت هذه الشخصيه فى تبديل الترتيب المتفق عليه حسب اهوائها و لذالك غادرت الحفل حفاظاً على كرامتى و مكانتي الفنيه و التاخير الشديد لإرتباطي بحفل فى نفس الليله.

وتابع: “ احب ان انوه انه ليس هناك اى مشكله بينى و بين زملائى الفنانين و هم الفنان عاصى الحلاني و الفنانه نوال الزغبي و انا اكن لهم كل الإحترام و التقدير و الموضوع لا يخصهم بشخصهم كما اشارت هذه السيده فى بعض الاخبار المغلوطه و الكاذبه ولكن إنسحابي كان بسبب سوء التنظيم الذى لا يمت للإحترافية بأى صلة”.
 

txt

نوال الزغبي تشارك متابعيها لحظات تكريمها في مهرجان نجم العرب

txt

إيهاب توفيق يشارك كواليس تصوير أحدث أغانيه

من جانب آخر، تخطت أغنية أنت اختياري للنجم إيهاب توفيق- والتي طرحها على يوتيوب، كفيديو كليب، حاجز الـ 4 ملايين و500 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع، بالإضافة إلى تحقيقها ردرود أفعال إيجابية عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

 

"إنت اختياري" تعد عودة قوية وجريئة للنجم إيهاب توفيق وهي كلمات ولحن محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.

 

وتم تصويرها مشاهد كليب الأغنية في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، مع المخرج عادل سرحان، وشاركت في بطولة الكليب، الفنانة الجزائرية كاميليا ورد كموديل .

 

على جانب آخر يعيد إيهاب توفيق هيكلة خططه الفنية وإدارة أعماله والتي تولاها تامر عبد المنعم الذي يعد احد صناع كبار النجوم بمصر والعالم العربي .

اخبار ايهاب توفيق اعمال ايهاب توفيق مهرجان نجم العرب المطرب إيهاب توفيق الفنان أيهاب توفيق

ترشيحاتنا

تجرد من النخوة.. أب يتحرش جنسيا بـ ابنتيه في الجيزة ويحاول هتك عرض الصغرى

آبل تعمل على تطوير آيفون زجاجي بالكامل بشاشة تدور في جميع الاتجاهات

هل يجوز الاستخارة عن زوجي؟.. دار الإفتاء توضح الشروط والضوابط

بعد طرحها بأيام.. 20 ألف جنيه أوفر برايس على تويوتا بيلتا 2022

مدرب مفاجأة يوافق على خلافة كارتيرون في الزمالك

البيت الأبيض يعلن عزم بايدن الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

وفاة ابن شقيقة الكينج محمد منير.. وصلاة الجنازة غدا في 6 أكتوبر

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

سعرها 60 مليون جنيه.. عمرو أديب يظهر بسيارة فيراري من عام ميلاده..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ