حمدي المرغني يشكر الجمهور عن جائزة مهرجان نجم العرب

شارك الفنان حمدي المرغني صورا من حفل تكريم مهرجان نجم العرب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشكر جمهوره، وكتب: “شكراً للجمهور الغالي علي ثقتكم ودعمكم .. #أفضل_ممثل_دورثاني عن فيلم #أحمد_نوتردام”.





أجدد أعمال حمدي المرغني

من جهة أخرى، قال حمدي المرغني إنه اقترب من انتهاء تصوير مشاهد فيلم تماسيح النيل الذي يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ويخرجه سامح عبد العزيز.

وكشف حمدي المرغني في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنهم بدأوا تصوير فيلم تماسيح النيل قبل شهر رمضان وشارف على الانتهاء.

وأشار حمدي المرغني إلى أنه ومصطفى خاطر يلعبان دور شخصيتين يقومان بأعمال النصب في إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوي.

ويعرض للفنان حمدي المرغني خلال الوقت الحالي، فيلم «ديدو» الذي يشارك في بطولته مع الفنان كريم فهمي، وحقق نجاحا جماهيريا فور طرحه في دور العرض السينمائية.

أبطال فيلم ديدو

يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

ملخص أحداث فيلم ديدو

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.