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فن

حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد شقيقة زوجته

الأحد 24/يناير/2021 - 03:36 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان حمدي الميرغني صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر حمدي في الصورة برفقة زوجته الفنانة اسراء عبد الفتاح وهما يحتفلان بمناسبة عيد ميلاد شقيقة زوجته نورهان.

وحرص حمدي علي تهنئة نورهان برسالة مؤثرة، معلقا: "كل سنه وانتي أجمل أخت في الدنيا ياللي واقفة جنبي دايمًا".

واضاف: "يارب تبقي سنه سعيده عليكي تحققي فيها كل احلامك وعقبال ماشوفك أجمل عروسة في الدنيا ".




وانتهى مؤخرا حمدي المرغني من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل"، بالاقصر واسوان ، والذي يشاركه في بطولة الفيلم الفنان مصطفى خاطر.

وانهي الميرغني وخاطر  تصوير مشاهدهما بالاقصر واسوان، وسيتم استكمال تصوير باقي أحداث الفيلم بالقاهرة خلال الأيام القادمة ، وذلك استعدادا للانتهاء من تصويره بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن حمدي الميرغني قد انتهى  خلال الفترة الماضية من تصوير أفلام "ديدو" مع كريم فهمي، وفيلم "احمد نوتردام" مع رامز جلال وينتظر عرضهم خلال الفترة المقبلة، كما يشارك أيضا في فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوي، فيما انتهى مصطفى خاطر من تصوير فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربيني وينتظر عرضه أيضا.

فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر ، ويشاركهم كل من خالد الصاوى و بيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت و ويزو و سليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج دانا فيلم للمنتج راني مسحال.
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