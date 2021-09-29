بعد إصابته وزوجته به.. فيروس كورونا يضرب عائلة زوجة حمدي الميرغني

أصيبت شقيقتا الفنانة إسراء عبد الفتاح- زوجة الفنان حمدي الميرغني- «زينة ونورهان»، بفيروس كورونا المستجد؛ تزامنا مع إصابة الأخيرين به، وخضوعهما للحجر المنزلي.

وتفاعل العديد من أصدقاء «زينة ونورهان» عبد الفتاح، عبر تطبيق "إنستجرام"، بالدعاء بالشفاء العاجل لهما من فيروس كورونا المستجد.

إصابة حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح بفيروس كورونا



أشار الفنان حمدي الميرغني إلى أنه ملتزم بالحجر المنزلي رفقة زوجته إسراء عبد الفتاح، موضحا أنه لا يستطيع الرد على المكالمات في الفترة الحالية.

وأكد حمدي الميرغني، عبر خاصية “استوري” حسابه بتطبيق “إنستجرام”، خبر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح حمدي الميرغني تفاصيل ما حدث قائلا: "الحمد لله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا، منذ عدة أيام وما زلت خاضع وملتزم بالحجر المنزلي، ومتابعة بروتوكول العلاج مع دكتور مختص أنا وإسراء".

واستطرد حمدي الميرغني قائلا:" شكرا لكل من حاول الاتصال أو إرسال رسالة للاطمئنان ولكني أعتذر عن عدك الرد على أغلب الاتصالات والرسائل بسبب كثرتهم وأرجو منكم الدعاء والحمد لله على ما أصابنا".

توقف تصوير فيلم “زومبي”، بعد إصابة بطله الفنان حمدي الميرغني بأعراض فيروس كورونا.

وقال مصدر مقرب من فريق عمل فيلم “زومبي”، في تصريح لـ “صدى البلد”، إنه تم تصوير حوالي 8 أيام من الجدول المقرر ثم توقف العمل مؤقتا.

وأكد المصدر، أن حمدي الميرغني أصيب بأعراض ما يشبه البرد أو فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التصوير سيعود مرة أخرى خلال أسبوعين.

فيلم "زومبي " تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، وحمدى الميرغني، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.