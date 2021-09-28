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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمدي الميرغني يؤكد لـ "صدى البلد" إصابته وزوجته بفيروس كورونا

حمدي المرغني وزوجته
حمدي المرغني وزوجته

أكد الفنان حمدي المرغني في تصريح خاص لموقع صدى البلد، على إصابته بفيروس كورونا منذ الجمعة الماضي ما أدى لوقف تصوير فيلم زومبي. 

وأشار حمدي المرغني إلى أنه ملتزم بالحجر المنزلي برفقة زوجته إسراء عبد الفتاح موضحا أنه لا يستطيع الرد على المكالمات في الفترة الحالية. 

وكتب حمدي المرغبي عبر خاصية الاستوري على حسابه بتطبيق انستجرام تأكيد خبر إصابته بفيروس كورونا. 

حمدي المرغني 

وأوضح حمدي المرغني تفاصيل ما حدث قائلا:" الحمد لله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا، منذ عدة أيام ومازلت خاضع وملتزم بالحجر المنزلي، ومتابعة بروتوكول العلاج مع دكتور مختص أنا وإسراء". 

واستطرد حمدي المرغني قائلا:" شكرا لكل من حاول الاتصال أو إرسال رسالة للاطمئنان ولكني أعتذر عن عدك الرد على أغلب الاتصالات والرسائل بسبب كثرتهم وأرجو منكم الدعاء والحمد لله على ما أصابنا". 

توقف تصوير فيلم “زومبي”، بعد إصابة بطله الفنان حمدي المرغني بأعراض فيروس كورونا. 

وقال مصدر مقرب من فريق عمل فيلم “زومبي”، في تصريح لـ “صدى البلد”، إنه تم تصوير حوالي 8 أيام من الجدول المقرر ثم توقف العمل مؤقتا.

وأكد المصدر، أن حمدي المرغني أصيب بأعراض ما يشبه البرد أو فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التصوير سيعود مرة أخرى خلال أسبوعين.

فيلم "زومبي " تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، وحمدى الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.

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