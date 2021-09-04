مها أحمد مع حمدي المرغني بأحدث ظهور من حفل ايهاب توفيق

شاركت الفنانة مها أحمد مقطع فيديو من حفل المطرب ايهاب توفيق الاخيرة بمدينة العالمين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت برفقة حمدي المرغني وزوجته اسراء، وكتبت: “عسل ياحمدى والله احلى سهره معاك انت واسراء القمر واجمل صوت ايهاب توفيق اللى كنت مشتاقه قوى اسمع صوته😂😂🤣🤣🌹♥️🙏🥰🥰”.

واحيا الفنان ايهاب توفيق حفل غنائي بمدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر.

وطرح المطرب إيهاب توفيق أغنيته الجديدة بعنوان “طلقة” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.

وفي سياق آخر، طرح إيهاب توفيق مؤخراً أغنية "زحمة الأيام"، بمشاركة حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس، وهي من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق، سبق وأن قال “إنني عندما أشاهد كليباتي القديمة بضحك مثل الجمهور وهذا لأنني لا اكترث إلي مثل هذه الأمور مؤكدا انه طالما لم يخرجوا عن النص خليهم يضحكوا براحتهم”.