عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يتخفى بهيئة مصور صحفي لمفاجأة البلوجر آية مكرم في زفافها.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان تامر حسني كواليس مفاجأته للبلوجر آية مكرم بحضوره حفل زفافها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب: “فاجأت آية و هي من حبايب قلبي أجمل عروسين و عملت نفسي مصور صحفي 📸و داريت وشي ورا الكاميرا 😀و لبست عدة الشغل ماسك 😷و نظارة نظر 🥸عشان أوصل من الزحمة من غير ما حد يحس بيا”.

 

وهنأ تامر حسني للعروسين، وكتب: “مبرووووووووووووووك مليون مبروووووك فرحتك بالدنيا يا آيه ربنا يخليلك اجمل هيمن في الدنيا و عقبال الجميع🤲🏻🤲🏻🤲🏻💪🏼💪🏼💪🏼❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

من جانب اخر، كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفنان تامر حسنى في احتفالية فنية ضخمة وبحضور نخبة من نجوم المجتمع، وسط فرحة وسعادة من الجماهير التي حضرت الاحتفالية".

 

ونشر تامر حسني صور له علي إنستجرام من التكريم وكتب "كل الشكر لجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا و الدكتور خالد الطوخي رئيس الجامعة و الإعلامي الكبير محمد فوده ، على تكريمي اليوم في احتفاليتهم الكبيره باليوبيل الفضي بمرور ٢٥ سنه على انشاء الجامعة".

 

وتابع "كل الشكر لكم و الإعلامية الجميلة فرح علي و لكل جمهورنا الكريم، و انتظروني إن شاء الله في حفلة جامعة مصر الكبرى الخاصه بالطلاب الموافق ٨ ديسمبر".

 

وتألق نجم الجيل تامر حسنى خلال حفله الذي أقيم، مساء الاثنين، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور كامل العدد  من النجوم والجماهير ونخبة من الشخصيات العامة.
 

txt

تامر حسني يوجه رسالة لجمهور دمياط

txt

تكريم تامر حسني في جامعة مصر عن مجمل أعماله الفنية.. شاهد


 

اخبار تامر حسني اعمال تامر حسني الفنان “تامر حسني” المطرب تامر حسنى ايه مكرم

ترشيحاتنا

منة شلبي تخسر جائزة الإيمي الدولية لصالح البريطانية هايلي سكويرز

الخارجية الأمريكية تصنف قادة في تنظيم داعش أفغانستان على قوائم الإرهاب

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

تامر حسني يتخفى بهيئة مصور صحفي لمفاجأة البلوجر آية مكرم في زفافها.. شاهد

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ضرب طفل في الشارع بالبحيرة

سر لقاء الدوقة كاميلا بخيول شعبية في السيدة زينب.. مصورها الخاص يكشف التفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

سعرها 60 مليون جنيه.. عمرو أديب يظهر بسيارة فيراري من عام ميلاده..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ