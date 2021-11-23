تامر حسني يتخفى بهيئة مصور صحفي لمفاجأة البلوجر آية مكرم في زفافها.. شاهد

شارك الفنان تامر حسني كواليس مفاجأته للبلوجر آية مكرم بحضوره حفل زفافها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: “فاجأت آية و هي من حبايب قلبي أجمل عروسين و عملت نفسي مصور صحفي 📸و داريت وشي ورا الكاميرا 😀و لبست عدة الشغل ماسك 😷و نظارة نظر 🥸عشان أوصل من الزحمة من غير ما حد يحس بيا”.

وهنأ تامر حسني للعروسين، وكتب: “مبرووووووووووووووك مليون مبروووووك فرحتك بالدنيا يا آيه ربنا يخليلك اجمل هيمن في الدنيا و عقبال الجميع🤲🏻🤲🏻🤲🏻💪🏼💪🏼💪🏼❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

من جانب اخر، كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفنان تامر حسنى في احتفالية فنية ضخمة وبحضور نخبة من نجوم المجتمع، وسط فرحة وسعادة من الجماهير التي حضرت الاحتفالية".

ونشر تامر حسني صور له علي إنستجرام من التكريم وكتب "كل الشكر لجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا و الدكتور خالد الطوخي رئيس الجامعة و الإعلامي الكبير محمد فوده ، على تكريمي اليوم في احتفاليتهم الكبيره باليوبيل الفضي بمرور ٢٥ سنه على انشاء الجامعة".

وتابع "كل الشكر لكم و الإعلامية الجميلة فرح علي و لكل جمهورنا الكريم، و انتظروني إن شاء الله في حفلة جامعة مصر الكبرى الخاصه بالطلاب الموافق ٨ ديسمبر".

وتألق نجم الجيل تامر حسنى خلال حفله الذي أقيم، مساء الاثنين، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور كامل العدد من النجوم والجماهير ونخبة من الشخصيات العامة.





