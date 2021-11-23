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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

من ألبوم الذكريات.. شريف منير يشارك صورة تجمعه بعدد من النجوم

صدى البلد

شارك الفنان شريف منير صورة من ألبوم الذكريات تجمعه بعدد من نجوم الفن، ومنهم الراحلة سهير البابلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب شريف منير: “من ألبوم الذكريات صوره تجمعني مع العظيمة الأستاذة سهير البابلي رحمها الله، والصديق الراحل الفنان محمد الشرقاوي، والصديقة الحبيبة الفنانة إسعاد يونس، والأستاذ أسامه عباس أطال الله في عمرهم .. من مسرحية نص أنا و نص إنتي، للأسف لم يتم تصوير المسرحية، كانت من إنتاج الفنانين المتحدين سمير خفاجي  وإخراج حسين كمال”.
 

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وقال الفنان شريف منير إن من ضمن تداعيات انتقائه للأعمال أنه قد يعيد ويكرر بعض الشخصيات في أدواره لكون العمل مميزا  قائلاً : بحاول أنتقي الأعمال حتى لو كلفني ده أقعد في البيت وممكن أكرر بعض الشخصيات بس بحاول أعملها بشكل تاني" .


ولفت في لقاء خاص خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن التكرار أمر مزعج  ولابد على الفنان أن ينوع في أعماله.


كاشفاً أن الزعيم عادل إمام قال له ذات مرة أنه من الفنانين الذين يملكون  قوة الرفض قائلاً: من الجمل المهمة والي سعدت بيها لما الزعيم عادل إمام قال لي: "أنت من الفنانين الي عندهم قوة رفض قوية وبتعرف تقول  لا حتى لو كنت مزنوق ويمكن هوا قرأني ".


وتعليقاً على الراحلة سهير البابلي الذي جمعه معها عمل مسلسل بكيزة وزغلول قال: " كنت في العشرينات وقتها .. وسهير البابلي كانت من الفنانات  الي كانت متحمسة لي جداً وعملت  معها   في  بكيزة وزغلول ومسرحية لم تصور وهي " نص أنا ونص إنتي " وكان دوري أكبر فيها وإخراج الأستاذ حسين كمال وكنت مستمتع جداً بالعمل معه وكان دور مهم جداً وكان فيه سهير البابلي وإسعاد يونس  "..


مشيراً إلى أنه بالرغم  من صغر مساحة دوره في بكيزة وزغلول إلا أنه كان مهماً فيما وصفه بالعمود الدرامي كونه كان من أوائل من تعرض لقضية الإدمان قائلاً: " كنت أول مرة أعمل كده وكان بالنسبة للناس كده وتزامن مع تصويري لمسلسل بكيزة وزغلول وتصادف مع التصوير وفاة صلاح جاهين ".


موضحاً أن عايش الراحل صلاح جاهين وعاش معه في المنزل سبع سنوات قائلاً: "عشت معاه سبع سنين وإتعلمت منه وقابلت قامات كتير ة ".


وقال إن الراحلة سهير البابلي كانت تتمتع بعفوية كبيرة في أداءها قائلاً: "عفوية كبيرة وإرتجال مفاجيء على المسرح لدرجة أنها بتخلي الناس تنطط على الكراس وكانت بتدين ثقة في نفسي كبيرة جداً ودمها خفيف في الكواليس والمسرح وهي سخنة جداً وإيقاعها سريع جداً ".


وعن أهم المواقف التي لا ينساها لها قال: "في بعض الأحيان  على المسرح كانت بتنسى الكلام لكنها تتمتع بمقدرة  كبيرة على لم الموضوع بسرعة هي وإسعاد يونس وأنا كنت ببقى واقف في النص " خيبان " بين إتنين عمالقة ".
 


 

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