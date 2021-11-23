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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المرأة التي تعمل ولها كرير غالبا لا تتوافق مع شخصيتي

شريف منير: كراجل شرقي لا أقبل زوجتي تصرف عليا.. فيديو

الفنان شريف منير
الفنان شريف منير

أجاب الفنان   شريف منير على سؤال الإعلامية الحديدي الذي وجهته  له قائلة:: كراجل شرقي ممكن تقبل مراتك تصرف عليك؟. ليرد قائلاً : "  الست ماتصرفش   أنا الي أصرف ومش هيحصل   استحالة " .


وذكر  في لقاء خاص  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن الجانب المتعاون في شخصية شريف صالح في مسلسل إجازة مفتوحة موجود  في شخصيته    قائلاً : "  جزء كبير جداً من شخصية شريف صالح في المسلسل   موجود  جوايا  أنا شخص متعاون في البيت وبلبس مريلة  وبساعد  في المطبخ في الحوض وبغسل أطباق وبنظف البيت وبرتب    هدومي " .


وحول تعامله مع أبنائه    قال : "  عندي اسماء وفؤاد وفريدة وكاميليا   والاخرتين علموني إزاي أتعامل معاهم بتبع  معهم أسلوب التربية الحديثة  بس مش أوي    بتناقش معاهم وأخد ووأدي في الكلام ولو ماجبش نتيجة ببقى ديكتاتور  . بعض الأمور ممنوعة وببقى ديكتاتور."


ورداً على سؤال الحديدي  حول  عمل الزوجة  قال : مراتي مش بتشتغل.. والمرأة التي تعمل ولها كارير "غالبا" لا تتواءم مع شخصيتي  قائلاً : لما مراتي في بداية زواجنا  قلتلها مش هقلك أقعدي ولا إشتغلي    انتي لما تخلفي  هتقيمي  بس أنا . أرفض ابني يتربى مع "بيبي سيتر".. وزوجتي تكون في العمل .

 

 بنكد على مراتي

وقال حول أسباب  النكد في البيت   الرجل أم الست : " مش طول الوقت بنكد على مراتي.. لكن طول الوقت "بنكت" وأضحكهم في البيت"

 

لميس الحديدي شريف منير كلمة أخيرة الزوج الإعلامية لميس الحديدي

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