شريف منير: كراجل شرقي لا أقبل زوجتي تصرف عليا.. فيديو

المرأة التي تعمل ولها كرير غالبا لا تتوافق مع شخصيتي

أجاب الفنان شريف منير على سؤال الإعلامية الحديدي الذي وجهته له قائلة:: كراجل شرقي ممكن تقبل مراتك تصرف عليك؟. ليرد قائلاً : " الست ماتصرفش أنا الي أصرف ومش هيحصل استحالة " .



وذكر في لقاء خاص خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن الجانب المتعاون في شخصية شريف صالح في مسلسل إجازة مفتوحة موجود في شخصيته قائلاً : " جزء كبير جداً من شخصية شريف صالح في المسلسل موجود جوايا أنا شخص متعاون في البيت وبلبس مريلة وبساعد في المطبخ في الحوض وبغسل أطباق وبنظف البيت وبرتب هدومي " .



وحول تعامله مع أبنائه قال : " عندي اسماء وفؤاد وفريدة وكاميليا والاخرتين علموني إزاي أتعامل معاهم بتبع معهم أسلوب التربية الحديثة بس مش أوي بتناقش معاهم وأخد ووأدي في الكلام ولو ماجبش نتيجة ببقى ديكتاتور . بعض الأمور ممنوعة وببقى ديكتاتور."



ورداً على سؤال الحديدي حول عمل الزوجة قال : مراتي مش بتشتغل.. والمرأة التي تعمل ولها كارير "غالبا" لا تتواءم مع شخصيتي قائلاً : لما مراتي في بداية زواجنا قلتلها مش هقلك أقعدي ولا إشتغلي انتي لما تخلفي هتقيمي بس أنا . أرفض ابني يتربى مع "بيبي سيتر".. وزوجتي تكون في العمل .

بنكد على مراتي

وقال حول أسباب النكد في البيت الرجل أم الست : " مش طول الوقت بنكد على مراتي.. لكن طول الوقت "بنكت" وأضحكهم في البيت"