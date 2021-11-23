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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد رزق سألني: هو إنت هتسيب التمثيل

شريف منير: غيابي عن الساحة لثلاث سنوات بسبب انتقائي للأعمال.. فيديو

شريف منير
شريف منير

قال الفنان شريف منير  أنه خاض مشواراً فنياً  كبيراً   وصفة بالمراهق   قائلاً : مشواري الفني مش " بطال " لكن كان متعب  أعقبه الإحساس بالمتعة  ..وحطني في حتة انو لازم اخد بالي من فكرة انتقاء الأعمال  "

وكشف في لقاء خاص  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON”، أنه من ضمن تداعيات إصراره   على انتقاء الأدوار   أدى لاختفائه فترة طويلة  من على الساحة لدرجة    أن الفنان أحمد رزق سأله : هوا انت سبت التمثيل ؟  

وتابع قائلا: "   انتقائي للادوار أثر جداً  على تواجدي  لدرجة أن أحمد رزق سألني  : قلي إنت هتبطل   تمثيل ؟  قلتله ليه ؟ قلي إنت عمال ترفض والناس عمالة تبعتلك  ..بتجيلي حاجات مش عجباني   وهي أدوار توصف " بالنص نص " والناس مش متعودة تشوفني كده ولو تطلب الامر أفضل قاعد لحد مالاقي الدور المناسب هعمل كده "

وواصل : بالفعل انتقائي للأدوار أدى لغيابي  لثلاث سنوات   "

وأوضح  أن تاريخ مسيرته الفنية وعمله مع كبار النجوم مثل  أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وعادل إمام  وبزوغه في أدوار مهمة يجعل المهمة أصعب وأكبر في انتقاء الأدوار    قائلاً : يعني مثلاً يجلي  دور زي فيلم أولاد العم  وسهر الليالي ومهمة   أمنية والاقي دور ضعيف   بقول لا "

ولفت إلى أن  مسيرته الفنية   تلاحقه   في اختيار الأدوار وضميره الفني  قائلاً : في ساعات جداً ببقى مزنوق وعايز فلوس وعاوز اشتغل عشان المصاريف   وعندي أقساط والتزامات بس بلاقي نفسي مش قادر لازم أعمل الي مقتنع   بيه   حتى لو كانت شخصية مكررة  بس  لازم أكون حاببها وهعملها بشكل تاني.

محمود عبد العزيز الإعلامية لميس الحديدي لميس الحديدي الفنان أحمد رزق أحمد رزق الفنان شريف منير شريف منير

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