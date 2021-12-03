تسجيل 5 إصابات مؤكدة بأوميكرون في نيويورك

سجلت ولاية نيويورك خمس إصابات مؤكدة بالمتحورة أوميكرون وفق ما أعلنت الحاكمة كاثي هوكول الخميس، طالبة من مواطنيها الإقبال على التطعيم وتجنب الهلع.

وكتبت حاكمة الولاية التي تضم زهاء 20 مليون نسمة، على تويتر ”لا داعي للقلق. علمنا أن هذه المتحورة ستصل، ولدينا الأدوات لوقف انتشار“ جائحة كوفيد-19. أضافت ”لقحوا انفسكم. تلقوا جرعتكم المعززة. ضعوا كماماتكم“.

وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بالمتحوّر ”أوميكرون“ من فيروس كورونا، لدى وافد من جنوب إفريقيا.

وقالت المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان لها: ”إن هذا الشخص خضع لفحص في كاليفورنيا وجاءت نتيجته إيجابية“.

وأضاف البيان أن الشخص المصاب ”ملقّح بشكل كامل، وكانت تظهر عليه أعراض خفيفة في طور التحسّن“.

وأوضح البيان الأمريكي أنه يلزم المصاب بالمتحور حجرا صحيا، ولا تزال نتائج فحوصه إيجابية لجهة الإصابة بكوفيد-19.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع كل مخالطيه، وأن نتائج فحوصهم سلبية.

ورصدت الإصابة السلطات الصحية في كاليفورنيا وسان فرانسيسكو، وأكدّتها المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وكانت أول إصابة بـ“أوميكرون“، التي صنّفتها منظمة الصحة العالمية بأنها متحوّرة مثيرة للقلق، قد رُصدت في جنوب إفريقيا.

وعلى الرغم من عدم توفّر بيانات علمية وافية إلى الآن، يُعتقد بناء على نمط تحوّلات المتحوّرة، أنّها قادرة على الالتفاف، أقله جزئيا، على الوقاية التي توفرها اللقاحات الحالية، وأنها قد تكون أكثر قدرة على التفشي من المتحوّرة دلتا السائدة في العالم حاليا.

وتعتزم الولايات المتحدة زيادة الفحوص وتشديد مقتضيات الحجر للمسافرين الوافدين من خارج البلاد، بما في ذلك الخضوع لفحص كشف الإصابة قبل يوم واحد من المغادرة، وفق ما أعلنت، الأربعاء، المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ومن التدابير المطروحة إخضاع الوافدين لفحص إلزامي عند الوصول أو حتى إلزامهم بالحجر الصحي بغض النظر عن نتيجة الفحص، وفق ما أوردت صحيفة ”واشنطن بوست“.

من جهتها، دعت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، إلى البقاء ”في حالة يقظة“ مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي أطلق عليه اسم ”أوميكرون“.

وأكدت المنظمة، في تصريحات على لسان مسؤول فيها، أنها تعمل مع الخبراء في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض.