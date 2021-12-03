أمريكا.. قرار عاجل من بايدن للسيطرة على متحور كورونا الجديد

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر قرارًا يلزم المسافرين الدوليين بفحص كورونا قبل 24 ساعة من وصولهم، وذلك للسيطرة على تفشي متحور فيروس كوورنا الجديد أوميكرون.

وكان بايدن قال إن مكافحة فيروس كورونا يجب ألا تكون سبباً لانقسامات سياسية، وذلك خلال عرضه خطة من شأنها الحؤول دون حصول فورة في الإصابات مع حلول الشتاء وانتشار المتحور أوميكرون.

وقال بايدن في كلمته أمس الخميس: "أعرف أن كوفيد-19 سبّب انقسامات في هذا البلد" وبات "مسألة فئوية، وهو أمر مؤسف.. ويجب ألا يكون كذلك".

وأضاف: "فيما ندخل إلى فصل الشتاء ونواجه تحدّي المتحور الجديد، حان الوقت لنحاول أن نتخطى هذه الانقسامات".

ويحاول بايدن أن يفرض التطعيم الإجباري على العاملين في المؤسسات الخاصة والعامة، إلّا أنه يواجه معارضة قوية من الكثير من الجمهوريين وتعيقه الإجراءات القانونية المتخذة ضد القيود.

وشددّ بايدن على أن خطته لمحاربة كورونا، التي "يجب أن تكون جامعة"، لن تحتوي على إجراءات جديدة أو قيود. وشدد على أن "الولايات المتحدة لديها أفضل الإمكانيات لمواجهة أوميكرون"، مؤكداً أن مواجهة هذا المتحور تتطلب أخذ اللقاحات والجرعات المعززة.

ودعا بايدن الأمريكيين لأخذ الجرعات المعززة من اللقاحات ضد كورونا، كما أعلن عن إطلاق الآلاف من مراكز اللقاحات في الولايات المتحدة.