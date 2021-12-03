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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع سيارات في العالم

أبرزهم بوجاتي فيرون الخارقة.. أسرع سيارات في العالم

أسرع سيارات في العالم
أسرع سيارات في العالم

تتنافس شركات السيارات على تقديم أفضل أداء يُرضي المشترين وينمي ولائهم للعلامة التجارية، وسعيًا من الشركات لاكتساب قطاع اكبر من العملاء، تسارع في نشر أرقام تسارع الطرازات التي غالبا ما تكون مختلفة عن الواقع الفعلي. موقع أوتو كار المتخصص في السيارات، أجرى اختبارات فعلية وعملية لسيارات موديل عام 2021 ليقدم قائمة بأسرع السيارات على أرض الواقع.

 

في السطور التالية ترصد "صدى البلد"، أقوى السيارات من حيث التسارع على الطريق وفقا لترتيب موقع "أوتو كار".

 

أولا: بوجاتي فيرون سوبر سبورت

هي أسرع سيارة في العالم حاليا وتستطيع التسارع من 30 ميل إلى 70 ميل في الساعة خلال 1.7 ثانية فقط، وهي تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات W16 مزدوج التربو بقوة 1200 حصان وعزم دوران 1106 رطل قدم،  بعلبة تروس آلية من 7 سرعات.

بوجاتي فيرون

ثانيا: فيراري  SF90 Stradale Assetto Fiorano

قادرة على التسارع من 30 ميل إلى 70 ميل خلال 1.8 ثانية، وهي أول سيارة في أسطول فيراري تأتي بمحركات هجينة، مكون من V8 مزدوج التربو و3 بطاريات كهربائية، اثنان منهما في المحور الأمامي والثالثة في الجهة الخلفية مع علبة كل بطارية تعمل بجهد 120 كيلو واط في الساعة، إجمالي القوة 1000 حصان وعزم دوران 800 نيوتن متر.

فيراري الخارقة

ثالثا: بورشه  918 سبايدر

قادرة على التسارع من 30 إلى 70 ميل في الساعة خلال 1.9 ثانية، وهي بمحركات هجينة مكونة من V8 بقوة 608 حصان سعة 4.6 لتر  مع بطاريتين كهربائيتين بقوة إجمالية 286 حصان.

بورشه سبايدر
فيراري بوجاتي بوجاتى فيرون سوبر سبورت بوجاتى فيرون بورشه بورشه 918 سبايدر

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