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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل التجربة الثانية لجائزة السعودية الكبرى على حلبة كورنيش جدة

حلبة كورنيش جدة
حلبة كورنيش جدة

انهى متسابقى الفورمولا 1 جولتهم الثانية التجريبية داخل حلبة كورنيش جدة ، استعدادا للحدث الاهم على الاطلاق فى عالم السيارات بطولة سباق جائزة السعودية الكبرى للـ F1 .

 

وكانت الجولة الثانية قوية من جميع السائقين في البداية نظرا لان معظم السائقين كان لديهم الوقت للتحدث مع المهندسين في الفريق و تعديل سياراتهم حسب المطلوب لتحقيق افضل النتائج .

 

اختار الاغلبية الاطارات الصلبة لاستخدامها على حلبة كورنيش جدة ، و حصد نوريس من ماكلارين توقيتا 1:29.280 باستخدام الاطارات اللينة ، اما هاميلتون فقط استخدم المتوسطة و حصل 1:30.215  ، اما ماكس فيرشتابين فقد حقق 1:29.706 تبعه ليريك من فيراري 1:29.818 وهو ما جعله يحتل المركز الثاني في البداية .

 

اما في منتصف الجولة جاء تسوندا بلفة سريعة 1:29.597 و لكن سرعان ما تجاوزه فيرشتابين بزمن قدره 1:29.290 ثم بوتاس بزمن 1:29.029  ثم رجع هاملتون بزمن 1:29.018 مما جعله الاسرع في منتصف الجولة التدريبية الثانية ، وقد استخدم كل من هاميلتون و بوتاس و فيرشتابين اطارات متوسطة لهذه الجولة .

 

واجه فيتيل مشكلة في البقاء على مساره الصحيح اثناء قيادته مباشرة على المسار الصحيح و ذلك بدخوله زاوية انعطافية في حلبة كورنيش جدة ، تبعه صدمة خفيفة في الحائط لميك شوماخر عند المنعطف 27 ، كما اشتكى هاملتون من تجاوزات اثناء محاولته تحقيق توقيت اكبر وافضل .

 

تمكن الونسو من تحديد توقيت 1:29.441 مما جعله رابع اسرع توقيت في الدورة و ذلك بالاطارات اللينة ، تبعها عودة بيير جاسلي كذلك بالاطارات اللينة بتوقيت 1:29.099 مما جعله في المركز الثالث ليحقق بعدها فيرشتابن رابع اسرع لفة في الحلبة .

 

واجه كارلوس ساينز تحدي بسيط في فقدان السيطرة و لكن عاد بقوة لمساره و في حسبة كاملة يتضح ان اغلبية السائقين اختاروا الاطارات اللينة عدا مرسيدس بالاطارات المتوسطة .

 

اما في اخر 15 دقيقة ، فقد وضع جاسلي توقيت منفردا 1:29.099 حوله للمركز الثالث في الجولة .

 

اما عن النتائج النهائية لممارسة الجولة الثانية :

- المتسابق لويس هاميلتون بتحقيق وقت 1:29.018 باستخدام إطارات متوسطة

- المتسابق فاليري بوتاس بتحقيق وقت 1:29.079 باستخدام إطارات متوسطة

- المتسابق بيير جاسلي بتحقيق وقت 1:29.099 باستخدام الإطارات اللينة

عالم السيارات السعودية فورمولا 1 سباق جائزة السعودية الكبرى جائزة السعودية الكبرى

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