تفاصيل التجربة الثانية لجائزة السعودية الكبرى على حلبة كورنيش جدة

انهى متسابقى الفورمولا 1 جولتهم الثانية التجريبية داخل حلبة كورنيش جدة ، استعدادا للحدث الاهم على الاطلاق فى عالم السيارات بطولة سباق جائزة السعودية الكبرى للـ F1 .

وكانت الجولة الثانية قوية من جميع السائقين في البداية نظرا لان معظم السائقين كان لديهم الوقت للتحدث مع المهندسين في الفريق و تعديل سياراتهم حسب المطلوب لتحقيق افضل النتائج .

اختار الاغلبية الاطارات الصلبة لاستخدامها على حلبة كورنيش جدة ، و حصد نوريس من ماكلارين توقيتا 1:29.280 باستخدام الاطارات اللينة ، اما هاميلتون فقط استخدم المتوسطة و حصل 1:30.215 ، اما ماكس فيرشتابين فقد حقق 1:29.706 تبعه ليريك من فيراري 1:29.818 وهو ما جعله يحتل المركز الثاني في البداية .

اما في منتصف الجولة جاء تسوندا بلفة سريعة 1:29.597 و لكن سرعان ما تجاوزه فيرشتابين بزمن قدره 1:29.290 ثم بوتاس بزمن 1:29.029 ثم رجع هاملتون بزمن 1:29.018 مما جعله الاسرع في منتصف الجولة التدريبية الثانية ، وقد استخدم كل من هاميلتون و بوتاس و فيرشتابين اطارات متوسطة لهذه الجولة .

واجه فيتيل مشكلة في البقاء على مساره الصحيح اثناء قيادته مباشرة على المسار الصحيح و ذلك بدخوله زاوية انعطافية في حلبة كورنيش جدة ، تبعه صدمة خفيفة في الحائط لميك شوماخر عند المنعطف 27 ، كما اشتكى هاملتون من تجاوزات اثناء محاولته تحقيق توقيت اكبر وافضل .

تمكن الونسو من تحديد توقيت 1:29.441 مما جعله رابع اسرع توقيت في الدورة و ذلك بالاطارات اللينة ، تبعها عودة بيير جاسلي كذلك بالاطارات اللينة بتوقيت 1:29.099 مما جعله في المركز الثالث ليحقق بعدها فيرشتابن رابع اسرع لفة في الحلبة .

واجه كارلوس ساينز تحدي بسيط في فقدان السيطرة و لكن عاد بقوة لمساره و في حسبة كاملة يتضح ان اغلبية السائقين اختاروا الاطارات اللينة عدا مرسيدس بالاطارات المتوسطة .

اما في اخر 15 دقيقة ، فقد وضع جاسلي توقيت منفردا 1:29.099 حوله للمركز الثالث في الجولة .

اما عن النتائج النهائية لممارسة الجولة الثانية :

- المتسابق لويس هاميلتون بتحقيق وقت 1:29.018 باستخدام إطارات متوسطة

- المتسابق فاليري بوتاس بتحقيق وقت 1:29.079 باستخدام إطارات متوسطة

- المتسابق بيير جاسلي بتحقيق وقت 1:29.099 باستخدام الإطارات اللينة