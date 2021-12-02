اختبارات جديدة.. فورد برونكو رابتر 2023 تجتاز التضاريس الوعرة

اعلنت شركة فورد العمل على السيارة برونكو رابتر الجديدة كلياً ، خلال الفترة الماضية ، واليوم ظهر فيديو تشويقى لسيارة الطرق الوعرة ، يظهر أداء وقوة وعضلية السيارة .

و ظهرت فورد برونكو رابتر الجديدة كلياً خلال الفيديو التشويقي ، اثناء خضوعها لاختبارات التضاريس الوعرة ، التى ادت فيه اداء قوى كعادتها .

وتؤكد عدد من التقارير ان السيارة فورد برونكو رابتر الجديدة كلياً ، سيتم تزويدها بمحرك 3.0 أو 3.5 لتر 6 سلندر توين تيربو بقوة 406 حصان وعزم 562 نيوتن متر.

من أهم التعديلات الأخرى لنسخة رابتر هي الهيكل الأعرض من الموديل القياسي، ونظام التعليق المحدث، والإطارات 37 إنش المجهزة لجميع التضاريس مقارنة بإطارات 35 إنش للموديل القياسي، مع استلامها لتحديثات جمالية خارجية محدودة لتمييزها.

كما من المتوقع انطلاق برونكو رابتر عالية الأداء بفئتين رئيسيتين، بمزايا تشمل شحن لاسلكي للجوال ونظام سمعي فاخر بـ 10 مكبرات صوت وتقنية كروز كونترول متكيف، وسنعلم المزيد عنها قريباً.

ومن المتوقع طرح نسخة رابتر الجديدة لبرونكو العام القادم كموديل 2023 .