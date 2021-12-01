عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاومي تخطط لبناء مصنع انتاج لتدخل رسميا عالم السيارات الكهربائية

صدى البلد

أعلن عملاق صناعة الهواتف المحمولة والتكنولوجيا الصينية شاومي ، استعداده للدخول الفعلى الى عالم صناعة السيارات الكهربائية ، بعد اعلانها فى مارس الماضى من خلال بناء أول مصنع لها لإنتاج السيارات الكهربائية .

واوضحت وكالة التنمية الاقتصادية "Beijing E-Town" فى بيان لها ان مصنع شاومي الجديد لصناعة السيارات الكهربائية سيكون مقره فى بكين العاصمة .

 

وقالت وكالة التنمية الاقتصادية "Beijing E-Town" أن مصنع شاومى سيكون قادرا على إنتاج ما يصل إلى 300 ألف سيارة سنويا، وسيبدأ عمله عام 2024، كما ستبني أيضا مقرا لمركباتها الكهربائية في بكين، وكذلك أقساما للأبحاث والمبيعات هناك، كما تخطط لاستخدام متاجر البيع بالتجزئة للمساعدة في بيع سياراتها.

 

وتقول شاومى نقلا عن رويترز ان مصنع بكين الجديد ، لن يكتفي بمنافسة المنافسين الصينيين في مجال السيارات الكهربائية، مثل "نيو" ولكن سينافس شركات كبرى مثل "تسلا" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

 

وتوقعت شاومي ، انها ستستثمر ما يعادل 10 مليارات دولار في قسم المركبات الكهربائية على مدار 10 سنوات مقبلة، لكنها لم تكشف المزيد من التفاصيل.

تفاصيل التنمية صناعة السيارات تكنولوجيا عالم السيارات التكنولوجيا التنمية الاقتصادية الهواتف المحمولة السيارات الكهربائية رويترز شاومي

موضوعات متعلقة

مزاد حكومي جديد يضم ماركات سيارات عالمية .. تفاصيل

رسميا .. وصول جيب رانجلر 2022 الى السوق المصري

موتوسيكل رامي صلد يتصدر مشاهد الأكشن في مسلسل الجسر .. صدى البلد يكشف التفاصيل

سعر ومواصفات رينو داستر موديل 2022

أوفر برايس جديد على سعر سيارة تويوتا بلتا 2022 في مصر

تعرف على أهم سيارات مزاد نيابة أسيوط

المرور السعودي ينصح قائدي المركبات بهذه الإجراءات قبل وأثناء الرحلات الطويلة

سباق مثير بين بيك اب صغيرة ونسخة هايبرد

ترشيحاتنا

إدارة بايدن تستعد للإعلان عن إجراءات صارمة بعد ظهور متحور أوميكرون

الحزن يخيم على طالبات الأزهر بعد وفاة زميلتهن في حادث أليم

فضل الدعاء في جوف الليل .. كلمات مستجابة تغير قدرك

محمود عبد المغني يكشف عن أفضل المشاهد والأعمال التي أداها |فيديو

شبانة يكشف سبب استبعاد إبراهيم نور الدين من التحكيم في كأس العرب

دعاء في جوف الليل يقضي جميع حوائجك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

فيديو

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ