شاومي تخطط لبناء مصنع انتاج لتدخل رسميا عالم السيارات الكهربائية

أعلن عملاق صناعة الهواتف المحمولة والتكنولوجيا الصينية شاومي ، استعداده للدخول الفعلى الى عالم صناعة السيارات الكهربائية ، بعد اعلانها فى مارس الماضى من خلال بناء أول مصنع لها لإنتاج السيارات الكهربائية .

واوضحت وكالة التنمية الاقتصادية "Beijing E-Town" فى بيان لها ان مصنع شاومي الجديد لصناعة السيارات الكهربائية سيكون مقره فى بكين العاصمة .

وقالت وكالة التنمية الاقتصادية "Beijing E-Town" أن مصنع شاومى سيكون قادرا على إنتاج ما يصل إلى 300 ألف سيارة سنويا، وسيبدأ عمله عام 2024، كما ستبني أيضا مقرا لمركباتها الكهربائية في بكين، وكذلك أقساما للأبحاث والمبيعات هناك، كما تخطط لاستخدام متاجر البيع بالتجزئة للمساعدة في بيع سياراتها.

وتقول شاومى نقلا عن رويترز ان مصنع بكين الجديد ، لن يكتفي بمنافسة المنافسين الصينيين في مجال السيارات الكهربائية، مثل "نيو" ولكن سينافس شركات كبرى مثل "تسلا" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

وتوقعت شاومي ، انها ستستثمر ما يعادل 10 مليارات دولار في قسم المركبات الكهربائية على مدار 10 سنوات مقبلة، لكنها لم تكشف المزيد من التفاصيل.