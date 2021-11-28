أوفر برايس جديد على سعر سيارة تويوتا بلتا 2022 في مصر

تستمر ظاهرة الأوفر برايس مع استمرار قلة المعروض من المركبات فى الأسواق، رغم جهود جهاز حماية المستهلك فى القضاء عليها، لتنضم إليها مؤخرا تويوتا بيلتا موديل 2022 الجديدة.

وكان وكيل تويوتا المحلى قد طرح بيلتا موديل 2022 فى السوق المصرية، ولكن بسبب الإقبال الكثيف عليها من قبل الجمهور، أوضح عدد من الموزعين أن السيارة وقع عليها أوفر برايس يتراوح من 25 إلى 30 ألف جنيه على الأسعار الرسمية لها.

وتستمد السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 حصان، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا بيلتا موديل 2022، بطول 4490 مم، وعرض 1730 مم، وارتفاع 1475 مم، أما سعة الشنطة الخلفية فتقدر بـ 478 لترًا.

وتضم السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022، 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX.

وتظهر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 بمصابيح أمامية وخلفية “هالوجين”، ومرايا جانبية كهربائية، ومكيف هواء “يدوي”، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكونة من الجلد، وزجاج كهربائي، وإمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي”، وقفل مركزي، وجنوط رياضية 15 بوصة.

بالإضافة إلى مرايا ضم كهربائية، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، ومكيف هواء رقمي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وفرش المقاعد من الجلد، وجنوط رياضية 16 بوصة فى الفئة الأعلى من السيارة.

وتاتى الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا بيلتا موديل 2022:

- الفئة الأولى Active بسعر 235 ألف جنيه.

- الفئة الثانية Smart بسعر 275 ألف جنيه.