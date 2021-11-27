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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على مصنع تسلا العملاق الجديد بولاية تكساس لتجميع طرازات Y 

مصنع مقاطعة أوستن
مصنع مقاطعة أوستن بولاية تكساس

اعلنت شركة تسلا Tesla عملاق صناعة السيارات الكهربائية ، عن تفاصيل مصنعها الجديد في مقاطعة أوستن بولاية تكساس ، كما ستقوم لاحقا ببناء Gigafactory في برلين بألمانيا و هو المصنع الذي ستخرج منه ايضا طرازات Y .

 

وقالت تسلا فى بيان لها ان مصنع تكساس العملاق الجديد سيتم انفاق قرابت مليار دولار عليه وتأمل في إنهاء البناء قبل نهاية العام، كما ورد في الإيداعات المقدمة إلى إدارة التراخيص والتنظيم في تكساس TDLR .

واضافت تسلا فى بيانها إنها تخطط لإنهاء بناء مرافق التجميع العام ، والطلاء ، والصب ، ومحلات تصنيع الهياكل بحلول 31 ديسمبر .

 

واوضحت الإيداعات المقدمة إلى إدارة التراخيص والتنظيم في تكساس TDLR ، ان خمسة مرافق ستبلغ مساحتها الإجمالية 4.3 مليون قدم مربع وتكلفتها مجتمعة 1.06 مليار دولار ، و أن ميزانية هيكل المصنع الخارجي  قدرها 182 مليون دولار بينما تبلغ ميزانية  التجهيزات 493 مليون دولار ، في حين تبلغ ميزانيات مرافق الطلاء والصب والختم 126 مليون دولار و 109 ملايين دولار و 150 مليون دولار على التوالي.

 

سيكون طراز Tesla Model Y هو أول طراز يتم إنتاجه في المصنع ،  وسيتم ايضا فيما بعد  إنتاج الطراز 3 ، سايبر تراك و SEMI  عندما يعمل بكامل طاقته. قالت Tesla أن المصنع لديه القدرة على بناء ما يصل إلى 500000 موديل Ys سنويًا. بدأت تسلا بناء موقع تكساس خلال صيف عام 2020. ذكرت وكالة رويتر   أنه من المتوقع أن تحصل شركة صناعة السيارات على ما يقرب من 65 مليون دولار كخصومات ضريبية محلية للمصنع وستخلق 10000 وظيفة ، معظمها من ذوي المهارات المنخفضة.

صناعة السيارات عام 2020 2020 تكساس المانيا السيارات الكهربائية Tesla تسلا

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