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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تستعرض النترا N موديل 2022 أمام الإعلام الأمريكي

هيونداي النترا N
هيونداي النترا N موديل 2022

يحظى طراز السيدان الفاخر "هيونداي النترا N موديل 2022" بشعبية كبير عالمياً، من خلاله حققت شركة هيونداي الكورية أرباح ونجاحات كبيرة على مستوى العالم، وذلك بفضل تصميمها الراقي وتوفيرها لتجربة قيادة ممتعة ومريحة .

وتسعى شركة هيونداي دائماً لمواصلة مسيرة النجاح المميزة من خلال تحديث طرازات النترا سنوياً لتحافظ على قدراتها في المنافسة والتألق عالمياً.

ونظمت هيونداي مؤتمراً صحفياً ودعت وسائل الاعلام الأمريكية لحضور و مشاهدة وتغطية السيارة أثناء اختبارها على حلبة السباق، لاستعراض قوتها وتعديلاتها الجديدة، وكان سائق السيارات العالمي زاك كلابما واحداً من المحظوظين الذين تمتعو بشرف قيادتها واختبارها، وأبدى أعجاباً شديداً بما قدمته خلال التجربة.

  • المواصفات الميكانيكية لسيارة هيونداي النترا N موديل 2022

تعتمد سيارة هيونداي النترا N موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2000 سي سي، يولد قوة تصل الى 276 حصان، وعزم دوران يصل الى 391 نيوتن/متر، وتتوفر بناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بثماني سرعات، وكلاهما يتوفران بنظام دفع أمامي،  تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 96 كيلومتر/ساعة في خلال 5 ثوان.

ومن الخارج تمت أضافه عده تعديلات على سيارة هيونداي النترا N موديل 2022، لتحسين أدائها، مثل نظام التعليق القابل للعديل إلكترونياً، وعدة لمسات خارجية انسيابية، بالإضافة إلى تحسينات ميكانيكية على الهيكل، بالإضافة لجنوط معدنية ذات تصميم أنيق بقياس 19 بوصة، وتعتمد على إطارات ميشلان بايلوت سبورت 4S، و منظومة عادم مزدوج الأداء.

النترا الشركة الكورية شركة هيونداي هيونداي وسائل الإعلام الأمريكية هيونداي النترا N موديل 2022

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