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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يصل لـ 45 ألف جنيه .. أوفر برايس للسيارة هيونداي اكسنت RB

يصل لـ 45 الف جنيه
يصل لـ 45 الف جنيه .. اوفر برايس للسيارة هيونداي اكسنت RB

شهدت النسخة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 ارتفاعًا غير رسمي تحت مصطلح الاوفر برايس، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 40 و 45 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

محرك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 

 

تتمتع السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بمحرك 4 سليندر سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

تصميم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 

 

ترتكز هيونداي اكسنت RB موديل 2022 على جنوط يبلغ قياسها 16 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4370 مم، وبعرض يقدر بـ 1705 مم، مع 1455 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 389 لتر، مع مقدمة تضم مصابيح أمامية حادة ومصابيح ضباب انسيابية على جانبي الصادم الامامي، إلى جانب مرايات كهربائية ذات اشارات ضوئية.

 

أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2021 

 

السعر الرسمي للفئة الاولى Tinted Glass 230 الف جنيه، لتصل إلى 270 الف جنيه اي بزيادة قدرها 40 الف جنيه.

 

السعر الرسمي للفئة الثانية SR Tinted 240 الف جنيه، لتصل إلى 285 الف جنيه، أي بزيادة بلغت 45 الف جنيه.

 

السعر الرسمي للفئة الثالثة DAB ABS Tinted Glass بقيمة قدرها 246 الف جنيه، لتصل إلى 291 الف جنيه، اي بزيادة بلغت 45 الف جنيه.

 

السعر الرسمي للفئة الرابعة Highline Tinted Glass بقيمة قدرها 266 الف جنيه، ليبلغ سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس نحو 311 الف جنيه، اي بزيادة قدرها 45 الف جنيه.

 

هيونداي اكسنت موديل 2022 اكسنت RB موديل 2022 السيارة هيونداي اكسنت

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