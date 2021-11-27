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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي تكشف الستار عن أحدث إصداراتها .. S-CROSS موديل 2022 |صور

سوزوكي تكشف الستار
سوزوكي تكشف الستار عن احدث اصداراتها .. S-CROSS موديل 2022

كشفت شركة سوزوكي عن أحدث إصداراتها وهي النسخة التي تحمل اسم S-CROSS، حيث تنتمي هذه السيارة إلى فئة الكروس اوفر، وهو التصميم الذي تعبرعنه تلك النسخة الجديدة، والتي تم تصنيعها داخل المجر إلى جانب فيتارا.

سوزوكي تكشف الستار عن S-CROSS موديل 2022

 

تعتمد السيارة سوزوكي S-CROSS على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، مقترن بشاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 127 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 235 نيوتن/متر.

بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات او عبر خيار اخر يدوي بحسب الرغبة، وبهذه القدرات يمكنها التسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.5 ثانية للدفع الامامي.

وتتسارع النسخة الثانية صاحبة قدرات الدفع الرباعي من نقطة السكون وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 10.2 ثانية، بينما تضم السيارة باقة من وسائل الحماية والامان مثل خاصية نابعة النقاط العمياء، وتحديد المسار، مع التحكم في السرعة التكيفي.

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة سوزوكي S-CROSS شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 9 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع مقود حركة متعدد الوظائف، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، إلى جانب زر تفعيل وايقاف المحرك.

وابرز ما يميز السيارة سوزوكي S-CROSS هي الواجهة الامامية، والتي تضم مصابيح جديدة باطلالة حادة وعدوانية المظهر، بالاضافة إلى الشبكات الامامية صاحبة اللون الاسود والمفهوم المتعدد المقاطع، مع منظومة مصابيح الضباب التي تقع على جانبي الصادم الامامي والخلفي ايضا، إلى جانب فاتحة سقف كهربائية.

سوزوكي شركة سوزوكي S-CROSS S-CROSS موديل 2022 السيارة سوزوكي S-CROSS

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