شاهد.. أرخص سيارة عائلية فى مصر من سوزوكى

أعلنت شركة سوزوكى اليابانية منذ فترة عن سيارتها الجديدة إسبريسو Sموديل 2020 ، وهى تعتبر منافس قوى فى السوق المصرى من حيث السعر المتوسط وفئة الـ suv .

ومنذ ان تم طرح السيارة سوزوكى إسبريسو Sموديل 2020 فى السوق المصرى من خلال وكيلها فى ابريل الماضى ، وهى تحظى باهتمام شديد من محبي السيارات في مصر نظرا لارتفاعها عن الأرض ومساحة تخزينها الكبيرة، مما يجعلها سيارة عائلية من الطراز الأول.

بالاضافة الى ان السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso ، تعتبر أرخص سيارة suv في مصر في الوقت الحالي .

وتستمد السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso قوتها من محرك 1000 سي سي 3 سلندر بنزين بقوة 67 حصان وعزم دوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات.

وتأتي السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانيات وتشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وEBD و2 ايرباج و حساسات ركن خلفية وشاشة 7 بوصة تاتش وتأتي بزجاج كهرباء وسنتر لوك وUSB وإعدادات ديجيتال وبلوتوث، ويبلغ طول السيارة 3.6 متر وعرضها 1.52 متر وجنوط 14 إنشا.

ويصل سعر السيارة سوزوكى اسبريسو suzuki s presso 2020 في مصر بسعر 145.000 جنيه.