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سيارات

شاهد.. أرخص سيارة عائلية فى مصر من سوزوكى

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
كريم عاطف

أعلنت شركة سوزوكى اليابانية منذ فترة عن سيارتها الجديدة إسبريسو  Sموديل 2020 ، وهى تعتبر منافس قوى فى السوق المصرى من حيث السعر المتوسط وفئة الـ suv .

ومنذ ان تم طرح السيارة سوزوكى إسبريسو  Sموديل 2020 فى السوق المصرى من خلال وكيلها فى ابريل الماضى ، وهى تحظى باهتمام شديد من محبي السيارات في مصر نظرا لارتفاعها عن الأرض ومساحة تخزينها الكبيرة، مما يجعلها سيارة عائلية من الطراز الأول.

بالاضافة الى ان السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso ،  تعتبر أرخص سيارة suv في مصر في الوقت الحالي .

وتستمد السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso قوتها من محرك 1000 سي سي 3 سلندر بنزين بقوة 67 حصان وعزم دوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات.

وتأتي السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانيات وتشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وEBD و2 ايرباج و حساسات ركن خلفية وشاشة 7 بوصة تاتش وتأتي بزجاج كهرباء وسنتر لوك وUSB وإعدادات ديجيتال وبلوتوث، ويبلغ طول السيارة 3.6 متر وعرضها 1.52 متر وجنوط 14 إنشا.

ويصل سعر السيارة سوزوكى اسبريسو suzuki s presso 2020 في مصر بسعر 145.000 جنيه.

شاهد.. أرخص سيارة عائلية فى مصر من سوزوكى
شاهد.. أرخص سيارة عائلية فى مصر من سوزوكى
شاهد.. أرخص سيارة عائلية فى مصر من سوزوكى
شاهد.. أرخص سيارة عائلية فى مصر من سوزوكى
شاهد.. أرخص سيارة عائلية فى مصر من سوزوكى
شاهد.. أرخص سيارة عائلية فى مصر من سوزوكى
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